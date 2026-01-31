Islamska zajednica izražava zabrinutost zbog ugrožavanja rada BHRT-a i domaćih medija

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izražava podršku uposlenicima državnog javnog servisa BHRT, Hayata i drugih domaćih medija, novinarima i uposlenicima medijskih kuća koji se ovih dana bore za dostojanstvo njihove profesije i medijske slobode.

U saopćenju Ureda za odnose za javnošću se navodi kako Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izražava zabrinutost najavama obustave rada državnog javnog servisa, kao i najavom prekidanja emitovanja većeg broja domaćih televizijskih kanala putem platforme Moja TV u vlasništvu BH Telecoma.

– Funkcionalan i profesionalan javni servis i nesmetan rad BHRT-a su državni prioritet i interes svih građana i svih struktura društva, pa i vjerskih zajednica. Nadležne vlasti su dužne bez prebacivanja odgovornosti ponuditi rješenje za nesmetan rad javnog RTV sistema i osigurati provođenje već postojećih zakona i odredbi – kaže se u saopćenju.

Dodaje se, također, da je država dužna, pa i putem svojih javnih kompanija, podržavati domaće medije i domaću produkciju, a ne dovoditi ih u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju iz okruženja.

– Zato je neprihvatljiva najava uprave BH Telecoma da će putem platforme Moja TV prestati emitovati Hayat i još neke domaće TV stanice. I za ovo pitanje je nužno iznaći rješenje jer državni interes Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda i građana je da domaći javni i privatni mediji mogu slobodno i profesionalno djelovati i izvršavati svoju misiju. Državne vlasti su dužne bdjeti nad medijskim slobodama i kreirati uslove u kojima se domaći mediji razvijaju, a ne da budu razlogom njihovog zatvaranja ili slabljenja – navodi se u saopćenju.