Ističe rok za izvršenje presude: RTRS treba BHRT-u uplatiti 5,4 miliona KM

RTRS ima rok do 10. maja da BHRT-u uplati 5,4 miliona KM, stoji u drugostepenoj presudi Višeg privrednog suda u Banjoj Luci. Ako to ne učini, BHRT će tražiti prinudnu naplatu glavnice, sa zateznim kamatama, navodi za “Avaz” direktor BHRT-a, Belmin Karamehmedović.

- RTRS je nama u ovom momentu dužna oko 106 miliona KM, prema izvještajima koje oni nama šalju. Mi to tužimo u skladu sa zakonom, sukcesivno. Mi smo dobili tri prvostepene i jednu drugostepenu presudu, ali iz nekih istupa vidimo da vrše pritisak, prijete sudijama u RS, da ne ispune svoju obavezu - kaže on.

Navodi da se presude sudova ne komentarišu, već se poštuju i provode. RTRS se žali i na sudske troškove, a BHRT je do sada potrošio stotine hiljada maraka na sudske troškove, objašnjava.

Ustavni sud

Odluke Ustavnog suda BiH, te Vrhovnog suda RS, Karamehmedović smatra prekretnicom u dugogodišnjem sporu s entitetskim emiterom, koji je nezakonito prestao da uplaćuje dio RTV takse državnom javnom servisu. Sada je, kaže on, uspostavljena sudska praksa, koja će rezultirati da BHRT, ipak, „šaptom ne padne“.

- Mislili su političkim putem završiti da mi nestanemo. Sad su se u čudu našli što je pravda pobijedila - ističe Karamehmedović.

Teško stanje

Radnici BHRT-a će biti u teškoj situaciji sve do naplate duga, a opstanak javnog servisa upitan. “Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče” je kampanja, pokrenuta kako bi se spriječio krah, ali rezultati nisu dobri za sada. Karamehmedović kaže da je podrška svedena na „tapšanje po ramenu“.

Iz RTRS-a nije odgovoreno na upit „Avaza“ da li će uplatiti dosuđeni iznos, te zašto ne provode zakon i 50 posto novca od RTV takse ne uplaćuju BHRT-u.

Opstanak države

Dok BHRT-u prijeti nestanak, kao i kompanijama koje predstavljaju stubove domaće ekonomije, odgovornim itekako smatra i kadrove probosanskih stranaka u vlasti. Takav odnos Karamehmedović ocjenjuje katastrofalnim.

- Mislim da je prvenstveni razlog nezainteresiranost, što je skandalozno. Da šaptom padaju privredni giganti, koji su temelj privrede BiH, a da se opasnost da se sve sruši kao kula od karata tako ignorantski posmatra, ja to ne mogu da shvatim - kaže on.

Dodaje da zaposlenici BHRT-a to na svojoj koži osjećaju sve ove godine. Mnogi se proglašavaju nenadležnim, pravdaju se da bi oni to uradili ali im neko ne dozvoljava. A dozvolili su da politike koje ruše i BHRT dođu u poziciju da ostvare svoje ciljeve, objašnjava on.