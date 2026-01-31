Zvanični podaci frapiraju: Milijarda za tablete za srce i smirenje

Bosna i Hercegovina je u 2025. godini oborila rekord kada je riječ o uvozu lijekova i medicinskih potrepština.

Prema zvaničnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, uvoz lijekova premašio je milijardu maraka.

Jedan od problema koje je ova brojka otvorila jeste zavisnost od uvoza i nemogućnost domaće industrije da proizvede dovoljne količine terapija za potrebe stanovništva.

Pitali smo jednog od najvećih uvoznika i distributera lijekova u BiH, „Hercegovinalijek“, koji su to lijekovi koji se najviše uvoze.

- Uvozimo sve vrste lijekova koji se izdaju na recept, bezreceptne lijekove, dodatake prehrani, medicinska sredstva, kozmetiku i tako dalje – kazali su iz „Hercegovinalijeka“.