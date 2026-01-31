Zvanični podaci frapiraju: Milijarda za tablete za srce i smirenje

Bosna i Hercegovina je u 2025. godini oborila rekord kada je riječ o uvozu lijekova i medicinskih potrepština.
Prema zvaničnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, uvoz lijekova premašio je milijardu maraka.
Dodaci prehrani
Jedan od problema koje je ova brojka otvorila jeste zavisnost od uvoza i nemogućnost domaće industrije da proizvede dovoljne količine terapija za potrebe stanovništva.
Pitali smo jednog od najvećih uvoznika i distributera lijekova u BiH, „Hercegovinalijek“, koji su to lijekovi koji se najviše uvoze.
- Uvozimo sve vrste lijekova koji se izdaju na recept, bezreceptne lijekove, dodatake prehrani, medicinska sredstva, kozmetiku i tako dalje – kazali su iz „Hercegovinalijeka“.
Osim toga, postavlja se pitanje šta je ono što ljudi najviše kupuju od lijekova. Iz „Hercegovinalijeka“ su kazali kako su najprodavaniji lijekovi po broju prodatih kutijica lijekovi za kardiovaskularne bolesti, nakon čega slijede lijekovi za tretman oboljenja nervnog sistema.
Dakle, ljudi u BiH najviše kupuju tablete za srce i za smirenje. Ovaj podatak provjerili smo i u nekoliko apoteka.
Bilo šta za želudac
- Kod nas ljudi najčešće uzimaju „bilo šta“ što je za želudac, znači „prantopazoli“. Naravno, lijekovi za smirenje, to uvijek traže i s receptom i bez recepta. Potom, tu su analgetici, lijekovi protiv bilo kakvih upala, „ibuprofeni“ i slično – kazala nam je farmaceutkinja iz jedne privatne apoteke u Ilijašu.
Slična situacija je i u drugim apotekama.
- U našoj apoteci su najprodavaniji lijekovi iz grupe analgetika, lijekova protiv bolova i antipiretika, lijekova za snižavanje temperature. Na drugom mjestu su antihipertenzivi, tj. kardiovaskularni, a na trećem mjestu oralni antidijabetici – kazali su za „Avaz“ iz privatne apoteke u Novom Sarajevu.
Analizom dobijenih podataka može se zaključiti da stanovništvo u našoj zemlji masovno pati od depresije, pritiska, problema sa želucem, bolova i dijabetesa.