U godišnjem izboru gledalaca Face TV Jelena Trivić CD ličnost 2025. godine, Radončić drugi, a ministar Lakić treći

U „Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem“ sinoć je zvanično proglašena Politička CD ličnost 2025. godine, na osnovu glasanja gledatelja u emisiji „Centralno pitanje“. Ovo je bio 22. tradicionalni izbor CD ličnosti za 2025. godinu.
FACE TV je donio konačnu listu TOP 5 kandidata prema broju osvojenih glasova. Glasanje je provedeno uz tehničku podršku „BH Telecoma“, koji garantuje tačnost podataka.
U kategoriji Politička CD ličnost godine 2025., uvjerljivu pobjedu odnijela je Jelena Trivić, osvojivši najveći broj glasova publike FACE TV i tokom cijelog procesa glasanja zadržavši prvo mjesto.
Ovo su konačni rezultati glasanja:
Jelena Trivić | 1791 glas;
Sabina Ćudić | 87 glasova;
Mirko Šarović | 9 glasova;
Nebojša Vukanović | 173 glasa;
Denis Bećirović | 75 glasova;
Denis Zvizdić | 15 glasova;
Aleksandra Pandurević | 3 glasa;
Pero Previšić | 40 glasova;
Fahrudin Radončić | 1230 glasova;
Elmedin Konaković | 117 glasova;
Nermin Nikšić | 34 glasa;
Haris Zahiragić | 20 glasova;
Vedran Lakić | 446 glasova;
Nijaz Nanić | 13 glasova;
Mirnes Ajanović | 44 glasa.
Nakon završenog glasanja, izdvojilo se pet imena koja su dobila najveću podršku gledatelja.
TOP 5 Političkih CD ličnosti 2025. godine:
