U godišnjem izboru gledalaca Face TV Jelena Trivić CD ličnost 2025. godine, Radončić drugi, a ministar Lakić treći

Politička CD ličnost godine 2025., TOP 3 kandidata. Screenshot / FACE TV

A. O.

1.2.2026

U „Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem“ sinoć je zvanično proglašena Politička CD ličnost 2025. godine, na osnovu glasanja gledatelja u emisiji „Centralno pitanje“. Ovo je bio 22. tradicionalni izbor CD ličnosti za 2025. godinu.

FACE TV je donio konačnu listu TOP 5 kandidata prema broju osvojenih glasova. Glasanje je provedeno uz tehničku podršku „BH Telecoma“, koji garantuje tačnost podataka.

U kategoriji Politička CD ličnost godine 2025., uvjerljivu pobjedu odnijela je Jelena Trivić, osvojivši najveći broj glasova publike FACE TV i tokom cijelog procesa glasanja zadržavši prvo mjesto.

Ovo su konačni rezultati glasanja:

Jelena Trivić | 1791 glas;

Sabina Ćudić | 87 glasova;

Mirko Šarović | 9 glasova;

Nebojša Vukanović | 173 glasa;

Denis Bećirović | 75 glasova;

Denis Zvizdić | 15 glasova;

Aleksandra Pandurević | 3 glasa;

Pero Previšić | 40 glasova;

Fahrudin Radončić | 1230 glasova;

Elmedin Konaković | 117 glasova;

Nermin Nikšić | 34 glasa;

Haris Zahiragić | 20 glasova;

Vedran Lakić | 446 glasova;

Nijaz Nanić | 13 glasova;

Mirnes Ajanović | 44 glasa.

Nakon završenog glasanja, izdvojilo se pet imena koja su dobila najveću podršku gledatelja.

TOP 5 Političkih CD ličnosti 2025. godine:

Jelena Trivić | 1791 glas;

Fahrudin Radončić | 1230 glasova;

Vedran Lakić | 446 glasova;

Nebojša Vukanović | 173 glasa;

Elmedin Konaković | 117 glasova.

