U godišnjem izboru gledalaca Face TV Jelena Trivić CD ličnost 2025. godine, Radončić drugi, a ministar Lakić treći

U „Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem“ sinoć je zvanično proglašena Politička CD ličnost 2025. godine, na osnovu glasanja gledatelja u emisiji „Centralno pitanje“. Ovo je bio 22. tradicionalni izbor CD ličnosti za 2025. godinu.

FACE TV je donio konačnu listu TOP 5 kandidata prema broju osvojenih glasova. Glasanje je provedeno uz tehničku podršku „BH Telecoma“, koji garantuje tačnost podataka.

U kategoriji Politička CD ličnost godine 2025., uvjerljivu pobjedu odnijela je Jelena Trivić, osvojivši najveći broj glasova publike FACE TV i tokom cijelog procesa glasanja zadržavši prvo mjesto.