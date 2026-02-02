Ministarstvo zdravlja RS upozoreno: Obezbjedite imenovanje na zakonit način

Od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zatraženo je da obezbijedi da se imenovanje članova Upravnog odbora JU Fond za dječju zaštitu Bijeljina obezbijedi na zakonit način, a zbog podnesenog prigovora 5. novembra 2025. godine.

To se prvenstveno odnosi osiguranjem, odnosno dosljednom primjenom člana 48. stav 3. Zakona o dječjoj zaštiti u pogledu polne zastupljenosti članova Upravnog odbora, a kako je propisano članom 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske

Od resornog ministartva zatraženo je da prilikom rješavanja po podnesenom prigovoru u potpunosti uvaži nalaz i mišljenje iz preporuke, te da u roku od 30 dana računajući od dana prijema preporuke obavijesti Ombudsmen Bosne i Hercegovine o preduzetim aktivnostima na njenoj realizaciji.

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je žalbu u vezi postupka izbora i imenovanja članova UO JU Fond za dječju zaštitu Bijeljina zbog povrede principa iz člana 3. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

Nakon provedenog postupka istraživanja, na osnovu analize dostavljene dokumentacije, uvažavajući odredbu Zakona o dječjoj zaštiti koja propisuje polnu zastupljenost članova Upravnog odbora, ombudsmeni su 19. decembra 2025. godine, izdali preporuku Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.