Borenović o Dodikovom "razvaljivanju" Dejtona: "Ovakva politika postaje preopasna za Srbe i RS"

Nevjerovatna je količina opasnih izjava za Republiku Srpsku, koje je u proteklih nekoliko dana, ispalio prvi čovjek SNSD. Ovo je na društvenim mrežama objavio poslanik PDP u Predstavničkom domu parlamenta BiH, Branislav Borenović.
– Razvaljivanje i urušavanje Dejtona, inicirano od Dodika i njegovih HDZ partnera, direktan je udar na Republiku Srpsku koja je Dejtonskim mirovnim sporazumom dobila dodatnu verifikaciju svojih institucionalnih kapaciteta, kapitalno međunarodno priznanje i prevažni vlasnički udio u BiH – naveo je Borenović.
Još nevjerovatnija je, dodao je on, količina gluposti koju je izrekao u poređenju “prava” koje je Izrael dao Palestinskoj upravi sa onim što Srpska ima u skladu sa postojećom ustavnom kompozicijom u BiH.
– Zaista neuporedivo, besmisleno i stupidno na kub! Još će nas ubijediti da Palestinska uprava ima jasan broj svojih poslanika i ministara sa odlučujućom ulogom u izraelskom parlamentu, vladi… Da ne navodim dalje, i ovo je za rubriku vjerovali ili ne. Ovakva politika Dodikovog SNSD postaje preopasna za srpski narod i Republiku Srpsku, pa tek onda i za BiH – zaključio je Borenović.