Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPASNE IZJAVE

Borenović o Dodikovom "razvaljivanju" Dejtona: "Ovakva politika postaje preopasna za Srbe i RS"

Razvaljivanje i urušavanje Dejtona, inicirano od Dodika i njegovih HDZ partnera, direktan je udar na Republiku Srpsku koja je Dejtonskim mirovnim sporazumom dobila dodatnu verifikaciju svojih institucionalnih kapaciteta

Branislav Borenović. Fena

Z. V.

3.2.2026

Nevjerovatna je količina opasnih izjava za Republiku Srpsku, koje je u proteklih nekoliko dana, ispalio prvi čovjek SNSD. Ovo je na društvenim mrežama objavio poslanik PDP u Predstavničkom domu parlamenta BiH, Branislav Borenović.

– Razvaljivanje i urušavanje Dejtona, inicirano od Dodika i njegovih HDZ partnera, direktan je udar na Republiku Srpsku koja je Dejtonskim mirovnim sporazumom dobila dodatnu verifikaciju svojih institucionalnih kapaciteta, kapitalno međunarodno priznanje i prevažni vlasnički udio u BiH – naveo je Borenović.

Još nevjerovatnija je, dodao je on, količina gluposti koju je izrekao u poređenju “prava” koje je Izrael dao Palestinskoj upravi sa onim što Srpska ima u skladu sa postojećom ustavnom kompozicijom u BiH.

– Zaista neuporedivo, besmisleno i stupidno na kub! Još će nas ubijediti da Palestinska uprava ima jasan broj svojih poslanika i ministara sa odlučujućom ulogom u izraelskom parlamentu, vladi… Da ne navodim dalje, i ovo je za rubriku vjerovali ili ne. Ovakva politika Dodikovog SNSD postaje preopasna za srpski narod i Republiku Srpsku, pa tek onda i za BiH – zaključio je Borenović.

# PDP
# BRANISLAV BORENOVIĆ
# RS
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.