Hasanović: Budžet blokiran zbog kadrova iz RS, Amidžić nije glasao za vlastiti prijedlog

Prema Hasanoviću, fiskalni okvir, čiji je zvanični predlagač ministar finansija BiH, prethodno je bio usaglašen između ministra Amidžića i predsjedavajuće Vijeća ministara BiH, Borjane Krišto, te je potom upućen Fiskalnom vijeću.

Zamjenik ministra finansija Bosne i Hercegovine, Muhamed Hasanović, izjavio je da je budžet institucija BiH za 2026. godinu ostao blokiran zbog postupanja kadrova iz Republike Srpske, a posebno ministra finansija Srđana Amidžića.

- Na sjednici Fiskalnog vijeća svi ostali članovi su podržali fiskalni okvir, dok su predstavnici iz RS-a, uključujući i ministra Amidžića, odlučili da ga ne podrže, odnosno da ne glasaju - kazao je Hasanović.

On je dodao da je ministar finansija time odbio da glasa za prijedlog čiji je sam zvanični predlagač, što je rezultiralo blokadom daljnje procedure usvajanja budžeta.

- Budžet za 2026. godinu ostaje blokiran isključivo zbog ovakvog postupanja kadrova iz RS-a - poručio je Hasanović.

Bez usvajanja fiskalnog okvira, podsjetio je Hasanović, nije moguće nastaviti proces izrade i usvajanja budžeta institucija Bosne i Hercegovine.