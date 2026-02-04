"VIKEND SNAJPERISTA"

Istraga o Sarajevo Safariju: Osumnjičen kamiondžija (80) koji se hvalio da je lovio ljude

Ovaj slučaj dobija međunarodne razmjere jer, prema sudskim spisima, "turisti smrti" nisu bili samo Italijani

Sarajevo 1994. godine. AP Photo/Enric Mart

A. O.

4.2.2026

Tužilaštvo u Milanu pokrenulo je službenu istragu protiv 80-godišnjeg bivšeg vozača kamiona iz provincije Pordenone zbog sumnje da je bio jedan od tzv. "vikend snajperista", stranaca koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu plaćali kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Prema izvještaju lista Il Giorno, osumnjičenom je danas uručen poziv za saslušanje, koje je zakazano za ponedjeljak, 9. februara. Istragu vodi odjel ROS karabinjera pod koordinacijom tužioca Alessandra Gobbisa.

Osumnjičeni Italijan, bivši uposlenik jedne metalske kompanije, tereti se za produženo i teško krivično djelo dobrovoljnog ubistva. Tužilaštvo ga smatra odgovornim za smrt nedužnih civila, uključujući žene, starce i djecu, u saradnji s drugim, zasad nepoznatim osobama, a sve to u okviru istog zločinačkog plana.

Optužba navodi da je osumnjičeni, tokom perioda od 1992. do 1995. godine, iz snajperskog oružja pucao sa brda oko Sarajeva. Zločin je okvalifikovan kao težak zbog "niskih i gnusnih motiva".

Hvalio se "lovom na ljude"

Ključni dio istrage temelji se na iskazima svjedoka. Osumnjičeni se navodno hvalio pred drugim osobama kako je tokom tog perioda odlazio u Jugoslaviju u "lov na ljude". Ovi navodi su došli do istražitelja nakon što je jedna žena ispričala lokalnoj novinarki u regiji Furlanija o onome što je čula od osumnjičenog.

Tokom pretresa njegove kuće, karabinjeri su pronašli sedam komada legalno prijavljenog oružja: dva pištolja, jedan karabin i četiri puške.

Istraga je pokrenuta nakon prijave koju je podnio pisac Ezio Gavazzeni. U dokumentima se spominju i svjedočenja Adriana Sofrija, koji je tokom rata izvještavao iz Sarajeva, kao i bivšeg obavještajca bh. službe Edina Subašića.

Subašić je navodno izjavio da je italijanska tajna služba (SISMI) još početkom 1994. godine imala informacije od bosanskohercegovačkih službi o tome da "turisti ubice" kreću iz Trsta na svoja krvava putovanja, te da su italijanske službe kasnije prekinule te užasne "safarije".

Istraga je utvrdila da je osumnjičeni 80-godišnjak više puta putovao u bivšu Jugoslaviju tokom ratnog perioda, što su potvrdile i njegove bivše kolege s posla.

Ovaj slučaj dobija međunarodne razmjere jer, prema sudskim spisima, "turisti smrti" nisu bili samo Italijani. 

U istragu su uključene vlasti Bosne i Hercegovine, a provjere se vrše i u Francuskoj, Švicarskoj i Belgiji. Tužilaštvo u Milanu trenutno radi na identifikaciji drugih potencijalnih snajperista, a navodno se već provjerava ime još jedne osobe.

