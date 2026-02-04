Istraga o Sarajevo Safariju: Osumnjičen kamiondžija (80) koji se hvalio da je lovio ljude

Tužilaštvo u Milanu pokrenulo je službenu istragu protiv 80-godišnjeg bivšeg vozača kamiona iz provincije Pordenone zbog sumnje da je bio jedan od tzv. "vikend snajperista", stranaca koji su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu plaćali kako bi pucali na civile u opkoljenom Sarajevu.

Prema izvještaju lista Il Giorno, osumnjičenom je danas uručen poziv za saslušanje, koje je zakazano za ponedjeljak, 9. februara. Istragu vodi odjel ROS karabinjera pod koordinacijom tužioca Alessandra Gobbisa.

Osumnjičeni Italijan, bivši uposlenik jedne metalske kompanije, tereti se za produženo i teško krivično djelo dobrovoljnog ubistva. Tužilaštvo ga smatra odgovornim za smrt nedužnih civila, uključujući žene, starce i djecu, u saradnji s drugim, zasad nepoznatim osobama, a sve to u okviru istog zločinačkog plana.

Optužba navodi da je osumnjičeni, tokom perioda od 1992. do 1995. godine, iz snajperskog oružja pucao sa brda oko Sarajeva. Zločin je okvalifikovan kao težak zbog "niskih i gnusnih motiva".

Hvalio se "lovom na ljude"

Ključni dio istrage temelji se na iskazima svjedoka. Osumnjičeni se navodno hvalio pred drugim osobama kako je tokom tog perioda odlazio u Jugoslaviju u "lov na ljude". Ovi navodi su došli do istražitelja nakon što je jedna žena ispričala lokalnoj novinarki u regiji Furlanija o onome što je čula od osumnjičenog.

Tokom pretresa njegove kuće, karabinjeri su pronašli sedam komada legalno prijavljenog oružja: dva pištolja, jedan karabin i četiri puške.