Direktor KCUS-a Alen Pilav na sastanku u MedStar Georgetown University Hospital

Generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Alen Pilav održao je u Vašingtonu (Washingtonu) sastanak u MedStar Georgetown University Hospital s dr. Davidom H. Songom, potpredsjednikom za medicinska pitanja i glavnim medicinskim direktorom te bolnice, međunarodno priznatim stručnjakom i jednim od ključnih nosilaca medicinske edukacije u okviru MedStar sistema, te sa direktoricom za međunarodnu saradnju Shereen Soghier. MedStar Georgetown University Hospital, prema rangiranju U.S. News & World Report, spada među najbolje bolnice u regiji.

Tokom sastanka razgovarali su o konkretnim oblicima saradnje KCUS-a i MedStar Georgetown University Hospital u više oblasti, s posebnim akcentom na stručnu podršku razvoju Klinike urgentne medicine KCUS-a u savremeni Emergency Department. Ova bolnica je u decembru 2025. godine otvorila novo urgentno odjeljenje površine 2.500 m², koje uz vrhunski tim ljekara hitne medicine, medicinskih sestara i ostalog osoblja omogućava pružanje izuzetno visokog nivoa zdravstvene njege i predstavlja snažan oslonac povjerenja pacijenata i šire zajednice.

Usavršavanje timova

U okviru posjete održan je sastanak i s dr. Thomasom M. Fishbeinom, direktorom transplantacijskog programa tokom kojeg je dogovorena konkretna saradnja u oblasti transplantacijske medicine, prije svega kroz edukaciju i stručno usavršavanje timova KCUS-a.

Planirano je da timovi KCUS-a, uz institucionalnu podršku, borave u toj ustanovi kao i potpisivanje memoranduma o razumijevanju između dvije bolnice. MedStar Georgetown Transplant Institute spada među vodeće centre u Sjedinjenim Američkim Državama, sa više od 10.000 izvršenih transplantacija organa, a ta saradnja predstavlja važan korak ka daljnjem razvoju transplantacijske medicine na KCUS-u u skladu sa najvišim svjetskim standardima.

Razmjena znanja i iskustava s vodećim međunarodnim medicinskim centrima jedan je od ključnih strateških ciljeva KCUS-a s ciljem jačanja stručnih kapaciteta zdravstvenih radnika i osiguravanja još kvalitetnije i savremenije zdravstvene zaštite za pacijente u Bosni i Hercegovini.

- Posebna zahvalnost ambasadoru Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Svenu Alkalaju i timu Ambasade BiH u Washingtonu za angažman, podršku i pomoć u organizaciji te i drugih važnih posjeta koje doprinose jačanju međunarodne saradnje KCUS-a - saopćio je Press KCUS.