HPV imunizacija u KS: Snažan rast obuhvata i najbolji rezultati u Federaciji BiH u 2025. godini

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ostvario je tokom 2025. godine izuzetan napredak u provođenju programa imunizacije protiv infekcija izazvanih humanim papiloma virusom, bilježeći kontinuirani rast vakcinalnog obuhvata kako u ciljnoj populaciji tako i u ostalim dobnim skupinama. Sistemskim radom, jačanjem dostupnosti vakcina i intenzivnim terenskim aktivnostima Kanton Sarajevo postigao je najbolje rezultate u Federaciji Bosne i Hercegovine potvrđujući da organizovan, stručan i edukativno usmjeren javnozdravstveni pristup daje mjerljive i održive efekte.

Mjesečni trend vakcinacije u 2025. godini

Mjesečni prikaz primijenjenih doza jasno pokazuje stabilan rast tokom godine, sa izraženim porastom u posljednjem kvartalu. Najveći obim vakcinacije zabilježen je u oktobru, novembru i decembru kad je primijenjeno više stotina prvih i drugih doza. Pri tom oktobar i novembar bilježe rekordne vrijednosti. Takav skok predstavlja direktan pokazatelj povećanog odaziva roditelja i mladih, nakon intenziviranih edukativnih aktivnosti i terenskog rada.

Poseban doprinos rezultatima dale su edukativne aktivnosti u školama u posljednjem kvartalu 2025. godine. Realizovano je više od 20 radionica u osnovnim i više od 35 radionica i predavanja u srednjim školama. Radionice su organizovane u saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, Udruženjem Renesansa i Asocijacijom infektologa u BiH, a roditelji i učenici su imali priliku da na jednom mjestu razgovaraju sa epidemiolozima, ginekolozima, infektolozima i predstavnicima udruženja pacijenata.

- Takav model neposredne komunikacije pokazao se kao jedan od najučinkovitijih načina za razbijanje dilema i donošenje informisanih odluka o vakcinaciji djece - navodi se.

Međusektorska saradnja

Imunizacija je obavljana uz odličnu saradnju sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, posebno kroz rad školskih dispanzera koji su omogućili dostupnu, organizovanu i kontinuiranu vakcinaciju učenika. Ta bliska saradnja zdravstvenog i obrazovnog sektora pokazala se kao jedan od ključnih faktora uspjeha programa.

- Program je dodatno osnažen kontinuiranim medijskim prisustvom, javnim nastupima epidemiologa Zavoda i podrškom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo. Time su provjerene i naučno utemeljene informacije postale dostupne široj javnosti, a povjerenje građana u imunizaciju dodatno ojačano - ističe se.

Međusektorska saradnja zdravstvenog sistema, obrazovnih ustanova, institucija i civilnog društva rezultirala je snažnim povjerenjem građana i vidljivim povećanjem vakcinalnog obuhvata.

- Rezultati iz 2025. godine jasno potvrđuju da kombinacija edukacije, dostupnosti vakcina i partnerskog djelovanja svih aktera dovodi do konkretnih javnozdravstvenih koristi i dugoročne zaštite zdravlja stanovništva. Vakcina je besplatna i dostupna za uzrast od 10 do 26 godina, javite se u školske dispanzere i iskoristite priliku za vakcianciju. Zaštita danas znači sigurnije sutra - naglašavaju iz Zavoda za javno zdravstvo KS.