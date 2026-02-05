Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAVRŠIO U BOLNICI

Pandurević: Aktivista SDS-a brutalno pretučen jer je otkrio ovu aferu

Nalazimo se u bolnici u Bijeljini gdje mu je određeno bolničko liječenje, poručila je Pandurević

Aktivista SDS-a brutalno pretučen. Facebook

M. Až.

5.2.2026

Sjećate li se priče o vrtiću u Pelagićevu, veš-mašini od 23.000 KM i kašikama od 60 KM? E, pa danas su nepoznata lica brutalno pretukla našeg aktivistu Vojka Sajlovića koji je radio na razotkrivanju ove afere, poručila je ovo članica Predsjedništva SDS Aleksandra Pandurević, koja je objavila fotografiju uputnice za bolničko liječenje.

- Nalazimo se u bolnici u Bijeljini gdje mu je određeno bolničko liječenje - rekla je ona.

Opština Pelagićevo je, podsjetimo, raspisala tender ukupne vrijednosti 770.000 KM bez PDV za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića. U zvaničnoj ponudi za opremanje vrtića može se pronaći veš-mašina po cijeni od nevjerovatnih 23.751 KM sa PDV, sušilica za veš od 13.689 KM, šerpa sa poklopcem od oko 550 KM, dok jedna kašika košta gotovo 60 KM.

# SDS
# ALEKSANDRA PANDUREVIĆ
# PELAGIĆEVO
# BIJELJINA
# VOJKO SAJLOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.