Pandurević: Aktivista SDS-a brutalno pretučen jer je otkrio ovu aferu

Sjećate li se priče o vrtiću u Pelagićevu, veš-mašini od 23.000 KM i kašikama od 60 KM? E, pa danas su nepoznata lica brutalno pretukla našeg aktivistu Vojka Sajlovića koji je radio na razotkrivanju ove afere, poručila je ovo članica Predsjedništva SDS Aleksandra Pandurević, koja je objavila fotografiju uputnice za bolničko liječenje.

- Nalazimo se u bolnici u Bijeljini gdje mu je određeno bolničko liječenje - rekla je ona.

Opština Pelagićevo je, podsjetimo, raspisala tender ukupne vrijednosti 770.000 KM bez PDV za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića. U zvaničnoj ponudi za opremanje vrtića može se pronaći veš-mašina po cijeni od nevjerovatnih 23.751 KM sa PDV, sušilica za veš od 13.689 KM, šerpa sa poklopcem od oko 550 KM, dok jedna kašika košta gotovo 60 KM.