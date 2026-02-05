Pomozimo Albertu Kuču, ocu dvoje djece da ozdravi

Albert boluje od karcinoma jetre sa metastazama na limfnim čvorovima i oko jetre

5.2.2026

Otac dvoje maloljetne djece, suprug i maloljetni demobilisani borac Albert Kuč treba pomoć. 

Pozivom na broj 17039 donirate 2 KM. Molimo vas i da podijelite apel!

- Albert boluje od karcinoma jetre sa metastazama na limfnim čvorovima i oko jetre. Jedini lijekovi koji mu mogu pomoći ne nalaze se na listi Fonda solidarnosti, te on sam za nekoliko ciklusa mora izdvojiti oko 35.000 KM.

On radi kao trgovac, a supruga trenutno nije zaposlena, zbog čega nije realno da sami mogu izdvojiti ovaj novac.

Albert je za vrijeme agresije na BiH, sa samo 17 godina stao u odbranu zemlje kao pripadnik 4. Viteške motorizovane brigade, u kojoj je proveo četiri godine. Bio je borac tada, borac je i danas.

Vjerujemo da uz vašu podršku Albert može dobiti priliku da i iz ove životne borbe izađe kao pobjednik - kažu iz Udruženja. 

Donacije su moguće i klikom na opciju DONIRAJ ODMAH te uplatama putem računa navedenih u produžetku teksta.

