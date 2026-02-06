Uk nakon noćenja u Studentskom domu na Bjelavama:"Dotrajala infrastruktura, problemi s grijanjem i vodom"

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk proveo je noć u Studentskom domu na Bjelavama, na poziv Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo, s ciljem da iz prve ruke stekne neposredan uvid u svakodnevne uslove života i izazove s kojima se studenti suočavaju.

Iz Naše stranke ističu kako je ovo prvi put da jedan nosilac izvršne vlasti boravi u studentskom domu i dijeli svakodnevicu sa studentima.

- Nema boljeg načina da se upoznate s problemima ljudi nego da kod njih prenoćite. To sam i učinio boraveći u Studentskom domu na Bjelavama, gdje su me studenti dočekali izuzetno otvoreno i srdačno. Ja sam iz Sarajeva, ovdje sam i studirao, pa zato nikada ranije nisam imao priliku živjeti u domu, tako da mi je ovo bila prva 'domska noć' i važno lično iskustvo - izjavio je premijer Uk.

Dodao je da je tokom boravka stekao neposredan uvid u brojne izazove s kojima se studenti suočavaju, uključujući dotrajalu infrastrukturu, stanje sanitarnih čvorova, probleme s grijanjem i toplom vodom, kao i pitanja higijene, sigurnosti, kvalitete zajedničkih prostorija.

- Sa studentima sam otvoreno razgovarao i dogovorili smo jasnu dinamiku rješavanja ovih problema. Riječ je o razumnim i odgovornim mladim ljudima koji razumiju da se promjene ne mogu desiti preko noći, ali su već prepoznali da su određeni pomaci napravljeni i ohrabreni su time. Od ovog procesa neće biti odustajanja. Poboljšanje uslova i ugodan boravak naših studenata u Sarajevu moj su lični prioritet - poručio je premijer Uk.

Problemi s kojima se studenti danas suočavaju nisu rezultat kratkoročnih propusta, već posljedica višedecenijskog zanemarivanja infrastrukture i nedostatka sistemskog pristupa.

Riječ je o objektima starim i više od 60 godina, u koje se godinama ulagalo parcijalno, bez dugoročne strategije.