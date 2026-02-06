KONAČNA ODLUKA

Gašenje „Koksare“ Lukavac izvjesno: Sve ide ka tome da se fabrika "džaba" proda

Najvjerovatnije neće biti rješenja, kazao je Bajrić

Više od 500 radnika ostat će bez posla. Fena

M. Pekušić

6.2.2026

Iako je prethodnih dana trebala biti donijeta konačna odluka o sudbini Lukavičke koksare, još se čeka zvanično izjašnjenje. Prema riječima stečajnog upravnika Almira Bajrića, odluka o gašenju će biti saopćena nakon 12. januara.

- Imali smo radne sastanke i svi ti sastanci i dalje potvrđuju ovo da najvjerovatnije neće biti rješenja – kazao je Bajrić u izjavi za „Avaz“.

Na pitanje koliko je izvjesno da će konačna odluka biti gašenje, Bajrić odgovara da je velika izvjesnost da će to biti. S ovim se saglasio i predsjednik Sindikalne organizacije „Koksare“ Ermin Halilović.

Kupovina za male pare

Halilović za „Avaz“ kaže kako sve ide ka tome da se fabrika ugasi, da se obezvrijedi njena imovina, kako bi neko došao i kupio je za male pare.

- Teški su trenuci za radnike „Koksare“, posebno što se tiče psihološkog stanja – istakao je Halilović.

On je kazao kako je zabrinjavajuća odluka svih inžinjera i radnika da će, ako se odluči pristupiti gašenju koksne baterije, svi oni kolektivno dati otkaz.

I dok su predstavnici radnika ogorčeni jer ih niko od nadležnih nije kontaktirao, iz resornog ministarstva za „Avaz“ su kazali kako se iskreno nadaju da do gašenja neće doći.

- Sudbina je to više od 500 porodica i veliki gubitak za industriju u cjelini – kazao je Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije za „Avaz“.

Idu na ulicu

Iako je upravnik Bajrić za „Avaz“ kazao da imaju zainteresovnih za preuzimanje pojedinačnih fabrika kako bi se sačuvao određeni broj ljudi, Halilović je istakao da to nije rješenje, da se radi o malom broju ljudi koji bi bio zbrinut na taj način, te da situacija u Lukavičkoj koksari nije kao što je bila u Zeničkoj i da će radnici ovdje završiti na ulici.

# GIKIL
# KOKSARA LUKAVAC
