Gašenje „Koksare“ Lukavac izvjesno: Sve ide ka tome da se fabrika "džaba" proda

Iako je prethodnih dana trebala biti donijeta konačna odluka o sudbini Lukavičke koksare, još se čeka zvanično izjašnjenje. Prema riječima stečajnog upravnika Almira Bajrića, odluka o gašenju će biti saopćena nakon 12. januara.

- Imali smo radne sastanke i svi ti sastanci i dalje potvrđuju ovo da najvjerovatnije neće biti rješenja – kazao je Bajrić u izjavi za „Avaz“.

Na pitanje koliko je izvjesno da će konačna odluka biti gašenje, Bajrić odgovara da je velika izvjesnost da će to biti. S ovim se saglasio i predsjednik Sindikalne organizacije „Koksare“ Ermin Halilović.

Kupovina za male pare

Halilović za „Avaz“ kaže kako sve ide ka tome da se fabrika ugasi, da se obezvrijedi njena imovina, kako bi neko došao i kupio je za male pare.

- Teški su trenuci za radnike „Koksare“, posebno što se tiče psihološkog stanja – istakao je Halilović.

On je kazao kako je zabrinjavajuća odluka svih inžinjera i radnika da će, ako se odluči pristupiti gašenju koksne baterije, svi oni kolektivno dati otkaz.