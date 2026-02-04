Očekuje se odluka o gašenju "Koksare": Bez posla može ostati 500 radnika

Sindikalna organizacija „Koksare“ d.o.o. Lukavac, koja se nalazi u stečajnom postupku, uputila je upozorenje institucijama vlasti da gašenje „Koksare“ nije opcija i da ne smije biti predmet bilo kakvog preispitivanja. Uprkos ranijim obećanjima da će se proizvodnja nastaviti, prema njihovim riječima, najavljeno je povlačenje H&P grupacije i gašenje koksne baterije – jedine takve u Bosni i Hercegovini i u regionu.
- Upravnik nam je rekao da bi u srijedu, eventualno četvrtak, došli iz H&P firme u „Koksaru“ da nam saopšte zvanično da li će nastaviti raditi pod zakupom ili neće, znači da li će raditi do otkaznog roka, a to je 22. februar – kazao je za „Dnevni avaz“ predsjednik Sindikalne organizacije „Koksare“ Ermin Halilović.
Kupovina „Koksare“
On je naveo kako će se vrlo vjerovatno 10. februara pristupiti gašenju koksne baterije. Otkrio je i kako je trenutni zakupac zainteresovan za kupovinu „Koksare“.
- Međutim, i kada je kupi on ne želi da proizvodi koks jer cijena na tržištu nije povoljna, pravi im samo gubitke. Znači nije u cilju da se očuva proizvodnja „Koksare“ nego je u cilju nešto drugo, zemljište ili ne znam ni ja šta – kazao je Halilović.
Istakao je kako bi gašenje „Koksare“ značilo i gašenje oko 500 radnih mjesta, a da bi se ubrzo možda ugasila i „Željezara“ Zenica, te da su u pitanju hiljade radnih mjesta.
S druge strane, stečajni upravnik Almir Bajrić za „Avaz“ je kazao da je Odbor povjerilaca pristupio novom javnom pozivu da, ako ne bude proizvodnje koksa, da pokuša druge fabrike iznajmiti zainteresovanim licima koja bi nastavila proizvodnju.
Traži se rješenje
- Taj javni poziv je objavljen prošle sedmice i ono što me raduje jeste da ima zainteresovanih za iznajmljivanje pojedinačnog dijela fabrike, jer dolje ima dosta fabrika koje mogu raditi vrlo stabilno. Ja se nadam da će u nekom statusu pokrenuti najmanje tri fabrike i vratiti sigurno do 150 ljudi u te fabrike, a da će poslije toga ići zahtjevi i za druge fabrike i gledat će se da se na taj način što veći broj ljudi vrati – kazao je upravnik Bajrić.
Iz uprave „Koksare“ kažu da su nadležne institucije u komunikaciji sa zakupcima „Koksare“, te da se traži rješenje.
Ne proizvode samo koks
Sindikat ističe da su stručnjaci koje je angažovala sama H&P grupacija izradili proračune prema kojima „Koksara“ može poslovati na nuli sa 75 peći, dok bi sa 85 peći ostvarivala dobit. Pri tome se, kako se navodi, sistematski zanemaruje činjenica da „Koksara“ ne proizvodi samo koks, već i niz vrijednih nusproizvoda poput AMK-a, benzola, katrana i sulfata.