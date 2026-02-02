Sindikat upozorava: Opstanak Koksare Lukavac ozbiljno ugrožen, traži se hitna reakcija vlasti

Sindikalna organizacija Koksare d.o.o. Lukavac u stečaju uputila je hitan apel i zvaničnu molbu nadležnim državnim i entitetskim institucijama, upozoravajući da je opstanak fabrike ozbiljno ugrožen te da je neophodno hitno djelovanje kako bi se spriječilo gašenje proizvodnje i gubitak velikog broja radnih mjesta.

U dopisu upućenom Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije BiH i Vladi Tuzlanskog kantona, Sindikat navodi da je na ranijim sastancima s predstavnicima vlasti i uprave istaknuto da gašenje Koksare nije opcija, ali da se, kako tvrde, aktuelna dešavanja kreću u suprotnom smjeru. Upozoravaju na najavljena povlačenja poslovnih partnera i mogućnost gašenja koksne baterije, jedine takve u Bosni i Hercegovini i šire u regionu.

Prema podacima Sindikata, od ulaska Koksare u stečaj bez posla je ostalo oko 200 radnika, dodatnih 50 je napustilo preduzeće zbog neizvjesnosti, dok je trenutno zaposleno oko 500 radnika, u poređenju s ranijih približno 750. Sindikat ističe da Koksara, osim koksa, proizvodi i niz nusproizvoda značajnih za druge industrijske grane te da predstavlja važnu kariku u lancu koji uključuje željezare i rudnike u regionu.

U dopisu se navodi da su željezare u Zenici i Smederevu među ključnim kupcima koksa iz Lukavca, te se upozorava da bi eventualno gašenje Koksare imalo šire negativne posljedice po industrijski sektor, uključujući željeznički transport i rudarsku proizvodnju.

Sindikalna organizacija ukazuje i na hitnost nabavke sirovina, navodeći da su postojeće zalihe uglja dovoljne za ograničen vremenski period, te da bi bez brze reakcije nadležnih moglo doći do potpunog zastoja proizvodnje već krajem februara ili početkom marta.

Sindikat je pozvao sve nivoe vlasti da se jasno izjasne o sudbini Koksare Lukavac i preduzmu konkretne mjere, uključujući moguće privremene subvencije i pronalazak strateškog partnera, s ciljem očuvanja proizvodnje i radnih mjesta.