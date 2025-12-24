Radnici lukavačke Koksare su odlučili prekinuti radnički neposluh.
Da se situacija smirila, potvrdio je za „Avaz“ stečajni upravnik, Almir Bajrić.
Kazao je da su radnici shvatili ozbiljnost situacije i da imaju odgovornost.
POTVRĐENO
Kazao je da su radnici shvatili ozbiljnost situacije i da imaju odgovornost
Fena
Radnici lukavačke Koksare su odlučili prekinuti radnički neposluh.
Da se situacija smirila, potvrdio je za „Avaz“ stečajni upravnik, Almir Bajrić.
Kazao je da su radnici shvatili ozbiljnost situacije i da imaju odgovornost.
Proizvodnja u okviru postojećih kapaciteta će biti nastavljena. Bajrić je rekao da će radnici dobiti decembarske plaće.
Podsjetimo, nakon što je kompanija H&P iz grupacije Pavgord najavila gašenje proizvodnje i zatražila gašenje peći lukavačke Koksare, radnici su stupili u radni neposluh.
Koksna baterija više nije ugrožena i za sada nema prijetnje od ekološke katastrofe.
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