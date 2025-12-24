Kazao je da su radnici shvatili ozbiljnost situacije i da imaju odgovornost.

Radnici lukavačke Koksare su odlučili prekinuti radnički neposluh. Da se situacija smirila, potvrdio je za „Avaz“ stečajni upravnik, Almir Bajrić.

Proizvodnja u okviru postojećih kapaciteta će biti nastavljena. Bajrić je rekao da će radnici dobiti decembarske plaće.

Podsjetimo, nakon što je kompanija H&P iz grupacije Pavgord najavila gašenje proizvodnje i zatražila gašenje peći lukavačke Koksare, radnici su stupili u radni neposluh.

Koksna baterija više nije ugrožena i za sada nema prijetnje od ekološke katastrofe.