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POTVRĐENO

Radnici lukavačke Koksare su odlučili prekinuti radnički neposluh

Kazao je da su radnici shvatili ozbiljnost situacije i da imaju odgovornost

Fena

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

24.12.2025

Radnici lukavačke Koksare su odlučili prekinuti radnički neposluh. 

Da se situacija smirila, potvrdio je za „Avaz“ stečajni upravnik, Almir Bajrić.

Kazao je da su radnici shvatili ozbiljnost situacije i da imaju odgovornost.

Proizvodnja u okviru postojećih kapaciteta će biti nastavljena. Bajrić je rekao da će radnici dobiti decembarske plaće.

Podsjetimo, nakon što je kompanija H&P iz grupacije Pavgord najavila gašenje proizvodnje i zatražila gašenje peći lukavačke Koksare, radnici su stupili u radni neposluh.

Koksna baterija više nije ugrožena i za sada nema prijetnje od ekološke katastrofe.

# LUKAVAC
# KOKSARA
# KOKSARA LUKAVAC
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