U Sarajevu uhapšene dvije osobe zbog trgovine ljudima

Djeca su duži vremenski period prevožena na različite lokacije gdje su morala prositi i prikupljati novac

Prosjačenje. Kantonalno Tužilaštvo KS

Z. V.

6.2.2026

Po nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva KS, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS lišili su slobode muškarca i ženu zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima u vezi sa iskorištavanjem djece u svrhu prisilnog prosjačenja. 

Nakon što su predati tužiocu i ispitani, predloženo im je određivanje jednomjesečnog pritvora Kantonalnom sudu u Sarajevu i to zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli utjecati na svjedoke, prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo. 

Sumnjiče se da su u proteklom periodu uz primjenu fizičke sile i prijetnje, prisiljavali dvoje maloljetne djece na prosjačenje radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Djeca su duži vremenski period prevožena na različite lokacije gdje su morala prositi i prikupljati novac, uz obavezu da dnevno predaju najmanje 50 KM. U slučajevima kada ne bi prikupili traženi iznos, bila su fizički kažnjavana. Prikupljeni novac predavali su osumnjičenima, koji su ga međusobno dijelili. 

# TUŽILAŠTVO KS
# PROSJAČENJE
# MUP KS
