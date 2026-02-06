Video / Logoraši organizirali protest u Sanskom Mostu, nezadovoljni radom Tužilaštva BiH: Dosta je bilo opstrukcija

Naa Trgu ljiljana u Sanskom Mostu Udruženje logoraša je organiziralo protest zbog, kako kažu, opstrukcija Tužilaštva BiH i sprječavanja dostavljanja optužnice na potvrđivanje Sudu BiH za ratne zločine u Sanskom Mostu.
Predsjednik Udruženja logoraša Sanski Most Sadmir Alibegović kazao je da su oni nezadovoljni radom Tužilaštva BiH.
- Sve do zadnjih dana dešavanja vezano za opstrukcije oko optužnice za ratne zločine, to jeste odvođenje logoraša u logor Manjaču. Ovo je protestni skup, jer Tužilaštvo je dobilo veliki broj predmeta iz Haga s oznakom A, koji su bili maltene kompletirani i trebali su samo detalji biti završeni, prikupili su veliki broj izjava i imaju dovoljan broj izjava da bi mogli sprovesti više istraga i da bi mogli procesuirati više zločinaca. Sa nama su građani Prijedora, Ključa, Bužima Cazina, Krupe, iz cijele BiH - kazao je.
