Video / Reporter "Avaza" u Zvorniku uoči izbora: "Mora biti pošteno i neka pobijedi ko ima više glasova"

U skladu s odlukom CIK-a BiH, dio građana RS u nedjelju će izaći na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica u kojima su izbori poništeni, te donijeti konačnu odluku ko će narednih mjeseci obavljati dužnost predsjednika RS.

Prema trenutnim rezultatima, kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 201.387 glasova i u prednosti je za 5.701 glas ispred Siniše Karana iz SNSD-a, za kojeg je glasalo 195.686 birača.

"Naš usud"

Glasanje će biti ponovljeno na određenom broju biračkih mjesta na području izbornih jedinica Zvornik (53), Doboj (31), Laktaši (24), Bratunac (12), Prijedor (2), Milići (2) i na po jednom mjestu u Banjoj Luci, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Brčkom.

Reporter "Dnevnog avaza" jučer je bio u Zvorniku. Grad u kojem je uočen veliki broj nepravilnosti na prijevremenim izborima održanim 23. novembra prošle godine.

Građani Zvornika s kojima smo razgovarali ne očekuju puno. Stavovi su različiti, jedni smatraju da je Siniša Karan pobjednik i da tu dilema nema. Drugi, pak, smatraju da je bio veliki broj nepravilnosti i dosta krađe glasova. Dok treći ističu da sve mora biti pošteno pa neka pobijedi ko osvoji više glasova.

- Izbori su raspisani jer su utvrđene nepravilnosti, i to se mora poštovati. A kad ih nije bilo i gdje ih nije bilo, na bilo kojim izborima od 1995. na ovamo. Znamo kako su i one stranke dobijale izbore i one koje su došle. To je naš usud - ističe Dragan Alimpić.

Njegov sugrađanin Miroslav Stojanović smatra da izbore nije trebalo ponavljati.

- Nije trebalo, jer pobjednik se zna. CIK je uradio što je njemu ćeif i to je to. Pobjednik je SNSD-ov kandidat - smatra Stojanović.

Blagoje Spasojević kaže da se izbori organiziraju i da bi svi trebali izaći i glasati.

- I ja ću izaći u nedjelju sa suprugom. Kažu da je bilo nepravilnosti, a ja to ne znam. Kakvi su razlozi, ne znam. Moje je da idem da glasam za koga ja smatram da treba i ako je to - govori Spasojević.

Izbori u oktobru

Sličnog je stava i Dragan Đurić.

- Neka narod izađe i glasa za koga misli da treba, da je najbolji kandidat. Samo da bude pošteno. Niko ne zna istinu o tim nepravilnostima. Boga pitaj šta je to. Ko god pobijedi, brzo će izbori u oktobru - kaže Đurić.

Očekivanja i SNSD-a i opozicije na čelu sa SDS-om čiji je kandidat Branko Blanuša su visoka.

Brzo će nedjelja...

Lukić iz SDS-a: Zvornik je crna tačka kada je riječ o izbornom procesu

Bojan Lukić, predsjednik Gradskog odbora SDS Zvornik, kaže za "Avaz" da su ovoga puta mnogo spremniji za izbore i da će učiniti sve da ne dođe do krađa glasova.

- Naš fokus je bio bolja organizovanost u smislu posmatrača i članova biračkih odbora. Ovog puta smo imali bolju podršku same centrale, došlo je 200 ljudi iz svih krajeva RS. Zvornik je crna tačka na mapi BiH i RS kada je u pitanju izborni proces i to važi posljednjih 20 godina - kazao je za "Avaz" Lukić.

