Video / Reporter "Avaza" u Zvorniku uoči izbora: "Mora biti pošteno i neka pobijedi ko ima više glasova"

U skladu s odlukom CIK-a BiH, dio građana RS u nedjelju će izaći na 136 biračkih mjesta u 17 lokalnih zajednica u kojima su izbori poništeni, te donijeti konačnu odluku ko će narednih mjeseci obavljati dužnost predsjednika RS.
Prema trenutnim rezultatima, kandidat SDS-a Branko Blanuša ima 201.387 glasova i u prednosti je za 5.701 glas ispred Siniše Karana iz SNSD-a, za kojeg je glasalo 195.686 birača.
Glasanje će biti ponovljeno na određenom broju biračkih mjesta na području izbornih jedinica Zvornik (53), Doboj (31), Laktaši (24), Bratunac (12), Prijedor (2), Milići (2) i na po jednom mjestu u Banjoj Luci, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Vlasenici, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Brčkom.
Reporter "Dnevnog avaza" jučer je bio u Zvorniku. Grad u kojem je uočen veliki broj nepravilnosti na prijevremenim izborima održanim 23. novembra prošle godine.
Građani Zvornika s kojima smo razgovarali ne očekuju puno. Stavovi su različiti, jedni smatraju da je Siniša Karan pobjednik i da tu dilema nema. Drugi, pak, smatraju da je bio veliki broj nepravilnosti i dosta krađe glasova. Dok treći ističu da sve mora biti pošteno pa neka pobijedi ko osvoji više glasova.
- Izbori su raspisani jer su utvrđene nepravilnosti, i to se mora poštovati. A kad ih nije bilo i gdje ih nije bilo, na bilo kojim izborima od 1995. na ovamo. Znamo kako su i one stranke dobijale izbore i one koje su došle. To je naš usud - ističe Dragan Alimpić.
Njegov sugrađanin Miroslav Stojanović smatra da izbore nije trebalo ponavljati.
- Nije trebalo, jer pobjednik se zna. CIK je uradio što je njemu ćeif i to je to. Pobjednik je SNSD-ov kandidat - smatra Stojanović.
Blagoje Spasojević kaže da se izbori organiziraju i da bi svi trebali izaći i glasati.
- I ja ću izaći u nedjelju sa suprugom. Kažu da je bilo nepravilnosti, a ja to ne znam. Kakvi su razlozi, ne znam. Moje je da idem da glasam za koga ja smatram da treba i ako je to - govori Spasojević.
Sličnog je stava i Dragan Đurić.
- Neka narod izađe i glasa za koga misli da treba, da je najbolji kandidat. Samo da bude pošteno. Niko ne zna istinu o tim nepravilnostima. Boga pitaj šta je to. Ko god pobijedi, brzo će izbori u oktobru - kaže Đurić.
Očekivanja i SNSD-a i opozicije na čelu sa SDS-om čiji je kandidat Branko Blanuša su visoka.
Brzo će nedjelja...
Bojan Lukić, predsjednik Gradskog odbora SDS Zvornik, kaže za "Avaz" da su ovoga puta mnogo spremniji za izbore i da će učiniti sve da ne dođe do krađa glasova.
- Naš fokus je bio bolja organizovanost u smislu posmatrača i članova biračkih odbora. Ovog puta smo imali bolju podršku same centrale, došlo je 200 ljudi iz svih krajeva RS. Zvornik je crna tačka na mapi BiH i RS kada je u pitanju izborni proces i to važi posljednjih 20 godina - kazao je za "Avaz" Lukić.
