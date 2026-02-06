CIK upozoren da je najmanje osam osoba povezanih sa SNSD-om imenovano na čelo biračkih odbora u Doboju

Transparency International u BiH upozorio je Centralnu izbornu komisiju (CIK) da postoje indicije da je najmanje osam osoba povezanih sa SNSD-om imenovano na čelo biračkih odbora u Doboju.

Kako navode, to predstavlja direktno kršenje Izbornog zakona koji jasno određuje da predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici ne smiju biti uključeni u bilo kakve aktivnosti političkih stranaka.

- Ova mjera trebala je osigurati nezavisnost izborne administracije, ali se i ranije dešavalo da stranačka lica prođu na konkursima CIK-a koji ih je potom naknadno uklanjao sa tih pozicija po prijavama TI BiH i drugih organizacija - navode iz TI BiH.

Ipak, kako dodaju, ovog puta nema dovoljno vremena za provjeru velikog broja imena koja su dostavljena TI BiH-u manje od dva dana prije održavanja izbora.

TI BiH je zbog toga ukazao CIK-u na javne objave dobojskog SNSD-a u kojima se "nestranačka lica" imenovana na čelo biračkih odbora pominju kao funkcioneri lokalnog odbora ove partije.

- Odluka o imenovanju predsjednika biračkih odbora za ponovljene izbore na 136 biračkih mjesta donesena je 28. januara, a TI BiH je već sutradan zatražio dostavljanje njihovih imena vodeći računa o velikom interesu javnosti zbog masovnih izbornih prevara 23. novembra zbog kojih su i poništeni izbori. CIK je zahtjev TI BiH razmatrao na dvije jučerašnje sjednice 5. februara i kako na prvoj nije bilo konsenzusa, održana je još jedna na kojoj je većinom glasova odlučeno da se podaci ipak dostave - dodaje se u saopćenju.

Naglašeno je da su imena predsjednika i njihovih zamjenika koje je imenovao CIK dostavljena na adresu TI BiH tek 6. februara u 11:44, odnosno 43 sata prije održavanja izbora, tako da nije bilo dovoljno vremena za bilo kakvu temeljnu provjeru.

- Imena ostalih članova dostavljena su tokom dana od strane gradskih izbornih komisija. Treba napomenuti da je članica CIK-a na sjednici izjavila da je ovo pitanje razmatrano na kolegijumu CIK-a još 3. februara - navodi se u saopćenju.

TI BiH podsjeća da su izbori za predsjednika Republike Srpske poništeni na 136 biračkih mjesta zbog masovnog dopisivanja glasova birača koji nisu izašli na izbore, a prema informacijama koje je iznio jedan član CIK-a, na nekim mjestima dopisano je preko 50% glasova. Zbog toga je bilo važno osigurati nezavisnost izborne administracije na ponovljenim izborima jer stranačka kontrola nad biračkim odborima i naduvani birački spiskovi ostavljaju ogroman prostor za izborne prevare.

- TI BiH poziva pravosudne institucije da istraže dokaze o izbornim manipulacijama koje je CIK prikupio, jer se po istom obrascu izborna volja građana prekrajala u više izbornih ciklusa što je dokazano brojnim sudskim presudama - zaključeno je u saopćenju.