Poslanica i preduzetnica: TI BiH prijavio Nikolinu Šljivić zbog sukoba interesa

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) podnio je prijavu protiv poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS), Nikoline Šljivić, nadležnim institucijama zbog imenovanja na funkciju vršioca dužnosti zamjenika direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (RUGIP).

Kako su naveli, ovo imenovanje otvara ozbiljna pitanja o zakonitosti, nespojivosti funkcija i mogućem sukobu interesa. TI BiH je, na osnovu medijskih natpisa, uputio prijavu Upravi za inspekcijske poslove, odnosno Upravnoj inspekciji Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, radi provjere zakonitosti imenovanja Šljivić na ovu funkciju.

- Prema Zakonu o državnim službenicima RS, funkcija zamjenika direktora republičke uprave ima status državnog službenika, a istim zakonom je zabranjeno istovremeno obavljanje poslaničkog mandata i rad u statusu državnog službenika, kao i obavljanje bilo koje druge dužnosti koja dovodi do sukoba interesa. Dodatno, zakon zabranjuje da se za državnog službenika postavljaju osobe koje se bave samostalnom djelatnošću, a posebno zabrinjava to što se Šljivić imenuje na rukovodeću poziciju, koja povlači viši stepen odgovornosti i etičkih principa - naveli su iz TI BiH.

Iz TI BiH ističu da lice koje se bavi samostalnom djelatnošću nalazi u sukobu interesa i ne može zasnovati radni odnos u statusu državnog službenika u republičkom organu uprave.

Nespojivost funkcija

Podsjetili su da je Šljivić vlasnica i osnivačica Frizersko-kozmetičkog salona "Glamour Beauty House" Nikolina Šljivić s.p. iz Istočnog Novog Sarajeva, te da njeno imenovanje predstavlja najmanje dva osnova za nespojivost funkcija, odnosno sukob interesa.

- TI BiH se istovremeno obratio i Centralnoj izbornoj komisiji BiH kako bi se izjasnila da li je ovim imenovanjem prekršen i Izborni zakon BiH, koji u članu 1.8 navodi: 'Sudije redovnih i ustavnih sudova, tužioci i njihovi zamjenici, pravobranioci i njihovi zamjenici, ombudsmeni i njihovi zamjenici, notari, policijski službenici, državni službenici, generalni revizori (…) mogu se kandidovati za javnu izbornu funkciju samo ako prethodno podnesu ostavku na svoj položaj ili postupe u skladu sa zakonima kojima se reguliše njihov status - ističu iz TI BiH.

Sistematski problem

Naglašavaju i da je Nikolina Šljivić nedavno napustila Demokratski narodni savez kako bi djelovala kao nezavisna poslanica u vladajućem bloku u Narodnoj skupštini RS, što otvara dodatna pitanja o političkim imenovanjima i nezavisnosti zakonodavne vlasti u ovom entitetu.

- Podsjećamo da ovakva praksa još jednom ukazuje na sistemski problem u primjeni propisa o nespojivosti funkcija u Republici Srpskoj, gdje se zakoni selektivno tumače i primjenjuju u zavisnosti od političkog konteksta, što dodatno urušava povjerenje građana u institucije i obesmišljava same zakonske mehanizme za sprečavanje sukoba interesa - zaključili su iz TI BiH.