Cvijanović nakon susreta u Bijeloj kući: Srdačan prijem i dobar razgovor s Kerolajn Levit

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i v.d. predsjednika Republike Srpske (neustavna pozicija, op. SB) Ana Trišić Babić sastali su se u Bijeloj kući sa Kerolajn Leavitt, pres-sekretarom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Cvijanović je nakon sastanka zahvalila Levit na prijemu i razgovoru koji je održan u njenom kabinetu u zapadnom krilu Bijele kuće.

- Hvala pres-sekretarki predsjednika Trampa Kerolajn Levit na srdačnom prijemu i divnom razgovoru u njenom kabinetu u zapadnom krilu Bijele kuće - istakla je Cvijanović.