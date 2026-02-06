Dodik, Trišić-Babić i Cvijanović s pres-sekretarkom Donalda Trampa: Pristup predsjednika SAD daje nadu da svijet ulazi u mirniju fazu

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i v.d. predsjednika Republike Srpske (neustavna pozicija, op. SB) Ana Trišić Babić sastali su se u Bijeloj kući sa Karoline Leavitt, pres-sekretarom američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Politika predsjednika Trampa, koja Ameriku vraća principima nemiješanja u unutrašnje odnose drugih država, jasno proklamovano odustajanje od projekata izgradnje nacija i činjenica da koristi snagu za očuvanje i postizanje mira, a ne za proizvodnju haosa, donosi novu stabilnost svjetskim odnosima.

Njegov racionalan i pragmatičan pristup, u kojem se partneri cijene po tome koliko poštuju dogovor, a ne po tome protiv koga mogu biti upotrijebljeni, predstavlja zaokret koji daje nadu da svijet ulazi u mirniju i odgovorniju fazu međunarodne politike.

Republika Srpska je oduvijek bila zagovornik te politike - napisao je Dodik na X-u.