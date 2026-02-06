Da li je Dodik politički mrtav i međunarodno izolovan: "Oni koji ga omalovažavaju, sve bi dali da popiju kafu s Hegsetom"

Vremena se očito mijenjaju i Milorad Dodik je danas u Americi kao kod kuće. Barem to tako izgleda po fotografijama i objavama. Crna lista davna prošlost, sadašnjošću će se pohvaliti sutra u 11. Pa će se opet, šta god da kaže, omalovažavati, piše N1.

U samo nekoliko dana Milorad Dodik prešao je put od Izraela, gdje su ga ugostili predsjednik Hercog i premijer Natanjahu. Potom mu je destinacija bila Mađarska i razgovor s premijerom Orbanom. Na svim adresama je tražio međunarodno podršku za svoje ciljeve, a onda je sve začinio putovanjem u Sjedinjene Američke Države. Ipak, većinu razgovora sa zvaničnicima, vodila je Željka Cvijanović, koja je također donedavno bila na američkoj crnoj listi, a danas govornik na Atlantskom vijeću.

- Nije to samo povratak u SAD, to je bila samo kratka pauza, ali sam sretna što sam ovdje u Atlantskom vijeću jer mislim da je prošlo nekoliko godina otkako sam zadnji put bila ovdje i znam da je to uvijek dobra i produktivna rasprava. Dakle, možda je ovo nova era za sve nas - poručuje Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH.

Susreti i fotografije

Susreti i fotografije se nižu danima. Neki od susreta u hodnicima, djeluju usiljeno, i izloženi su ismijavanju dijela javnosti koja kritikuje delegaciju SNSD-a jer "hvata" zvaničnike po kojekakvim hodnicima i time se hvali, no upućeni pak tvrde drugačije, poput nekadašnjeg savjetnika člana Predsjedništva BiH.

- Uistinu sa ministrom odbrane SAD ili predsjedavajućim Predstavničkog doma Kongresa to je bilo nešto usput, spontano, slučajno. Možda je lobista Majkl Flin ih dozvao, zamolio ih da mu pomognu. Međutim, vi imate sastanak od prije dva dana gdje je američkim ministar trgovine Hauard Lutnik, jedna od najozbiljnijih faca u Trampovoj administraciji, primio Željku Cvijanović. Oni koji omalovažavaju Dodika što je popio kafu sa Hegsetom, sve bi dali da su i oni popili kafu sa Hegsetom, i to bi predstavili kao događaj od najvećeg značaja - smatra Haris Imamović, publicista i novinar.

Utrka za osporavanje

Tako se funkcioneri Trojke utrkuju ko će više osporiti Dodikovo i Cvijanovićevo prisustvo u Vašingtonu, i dalje zagovarajući tezu da je politički mrtav i međunarodno izolovan. Ministar Elmedin Konaković piše na Facebooku kako je u SAD-u prošle godine bio šest puta, a pravi susreti tek slijede. Slično kaže i član Predsjedništva Denis Bećirović u gostovanju na Federalnoj televiziji.

- Naravno da on ima još uvijek određeni uticaj ali on je ipak poražen, on ide u prošlost. Ovaj susret trenutno u Vašington nema nikakav veći značaj jer se nisu sastali ni sa jednim bitnim zvaničnikom u SAD, puno jaču posjetu sam ja imao krajem decembra prošle godine kada sam se sastao sa jednom od prvih saradnika državnog sekretara Marka Rubia - ističe Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH.

Ovakve izjave kritikuje i nekadašnja ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Rehabilitacija ljudi s američke crne liste, rezultat je loše politike Trojke, piše. Evidentno je da su se silni novci iz entitetskog budžeta za lobiranje itekako isplatili. Ključni teza koju SNSD-ovci u Vašingtonu zagovaraju je BiH bez visokog predstavnika. Vidjevši sve, za potez lobiranja u SAD-u odlučio se i Dragan Čović, ali on će kaže potencirati izmjene Izbornog zakona.