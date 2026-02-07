Minić: RS platila 1,3 miliona KM za lobiranje u Americi, Konaković lobira preko firme koja radi klime

Republika Srpska je uplatila 1,3 miliona KM tek registrovanoj firmi u Banjoj Luci, bez raspisivanja javnog poziva. To je potvrdio premijer entiteta Savo Minić, naglasivši da se radi o lobiranju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pravdajući ovaj potez vlasti SNSD-a, Minić je pokušao problematizovati kako i drugi plaćaju za lobiranje, za što izdvajaju ogroman budžetski novac.

- A, mi uzmemo firmu, koju su Amerikanci, ljudi koji su povezani s tim, u Republici Srpskoj registrovali za to i ovdje platimo porez na taj 1,3 miliona KM - izjavio je Minić na press konferenciji.

Premijer je pojasnio da se lobiranje odnosilo na institucije Republike Srpske, a ne personalno. Kao rezultat lobiranja, brojni zvaničnici RS-a su skinuti s američke crne liste, a Dodik, Cvijanović i Trišić-Babić su mogli prisustvovati Molitvenom doručku u Washingtonu i susresti se s članovima američke administracije.

- Ako mislite da možete pobijediti, i za vas je uplaćeno, ali nećete. Zato i prave ovu dramu - poručio je Minić opozicionarima.

Dodao je da se danas u svijetu lobira za sve i daju milioni.

- RS koja je sada, u zadnjih nekoliko mjeseci, vidljiva i u SAD, Rusiji, Izraelu, Mađarskoj... Dolaze nam strani ambasadori, pregovaramo s Amerikancima, i neko nam kaže 'vi lobirate'. Niko ne kaže da Konaković lobira preko firme koja radi klime, a kad im treba neko lobiranje protiv RS-a, onda će malo dopuniti klimu i dat će još novca. Je li iko spomenuo Kosovo koliko daje za lobiranje. Lobiranje je nešto sasvim normalno i pravi se neka drama - kazao je Minić.

Premijer je naglasio da se danas "lobira i kad neko polaže vozački ispit".

- U SAD imate lobističke kuće i samo tako se to može raditi. Dok to ne dođe i kod nas, zvat će se mito i korupcija - zaključio je Savo Minić.