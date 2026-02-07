CIK razriješio članove biračkih odbora u Doboju

Transparency International u BiH upozorio je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine (CIK BiH) da postoje indicije da je najmanje osam osoba povezanih sa SNSD-om imenovano na čelo biračkih odbora u Doboju, prenosi N1.

Kako navode iz ove organizacije, riječ je o direktnom kršenju Izbornog zakona BiH, koji jasno propisuje da predsjednici biračkih odbora i njihovi zamjenici ne smiju biti uključeni u bilo kakve aktivnosti političkih stranaka.

Povodom ovih navoda, CIK BiH održao je vanrednu 11. sjednicu, na kojoj je razmatrana samo jedna tačka dnevnog reda – imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora.

Na sjednici je donesena odluka o razrješenju četiri predsjednika i zamjenika biračkih odbora u Doboju, kao i o imenovanju četiri nova predsjednika. Odluka je usvojena sa pet glasova za i dva protiv.

Podsjećamo, izbori za predsjednika Republike Srpske bit će ponovljeni 8. februara na biračkim mjestima u nekoliko gradova tog bosanskohercegovačkog entiteta, nakon što je Centralna izborna komisija utvrdila zloupotrebe tokom glasanja 23. novembra 2025. godine.

CIK BiH poništio je rezultate prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i naložio novo glasanje na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjoj Luci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći i Milićima, kao i jednom biračkom mjestu u Brčko Distriktu.

Biračka mjesta na kojima se izbori ponavljaju bit će otvorena u nedjelju od 7 sati, a pravo glasa ima 84.474 birača.