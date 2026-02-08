Izborni dan započeo uglavnom mirno, Koalicija "Pod lupom" bilježi prve indicije nepravilnosti

Koalicija za slobodne i poštene izbore ''Pod lupom'' na konferenciji za medije u Sarajevu je izvijestila da je za ponovne prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske koji se održavaju na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica, angažovala 111 građanskih, nestranačkih posmatrača izbornog dana koji će posmatrati cjelokupni izborni proces.

Pokrivenost posmatračima 73 posto

Projekt menadžer Koalicije "Pod lupom" Dario Jovanović je rekao da ovu posmatračku misiju realizuju u djelimično specifičnim uslovima jer je CIK odbio akreditovati dodatne nestranačke posmatrače zbog čega Koalicija „Pod lupom“ nije u mogućnosti posmatrati izborni proces na svim biračkim mjestima.

- Pokrivenost biračkih mjesta građanskim nestranačkim posmatračima je 73 posto, angažovano je 111 posmatrača na 99 biračkih mjesta i u mobilnim timovima od ukupno 136 biračkih mjesta na kojima se izbori ponavljaju. U 14 od 17 opština i gradova pokrivena su sva biračka mjesta, dok je u Zvorniku pokriveno 30 od 53 biračkih mjesta, u Laktašima 16 od 24, i u Doboju 25 od 31 biračkog mjesta - rekao je Jovanović.

Pozvao je sve učesnike u izbornom procesu da se pridržavaju izbornih procedura i pravila.

Alma Bajrić, pravnica Koalicije "Pod lupom", navela je da su skoro svi nezavisni nestranački posmatrači imali nesmetan i blagovremen pristup biračkim mjestima.

- U Zvorniku posmatrači nisu mogli imati pristup nesmetano biračkim mjestima zbog proceduralnih problema jer su birački odbori zahtijevali od posmatrača pored akreditacije i posjedovanje odluke o akreditovanju da bi pristupili biračkim mjestima što ranije nije bio slučaj - rekla je Bajrić.

Kad je riječ o biračkim mjestima, većinski su otvorena na vrijeme bez značajnih kašnjenja. Tačno u 7 sati otvoreno je 99 posmatranih biračkih mjesta, a od 7 do 7.15 sati otvoreno je jedan posto biračkih mjesta.

Nepravilnosti

Bajrić je dodala da se nepravilnosti koje su zabilježene do 9 sati odnose najviše na indicije o stranačkim predsjednicima i zamjenicima predsjednika biračkih odbora.

- Neophodno je istaknuti da postoji nešto veći broj osoba u biračkim odborima za koje postoje indicije da su povezani sa političkim strankama, sudeći prema prvim informacijama koje Koalicija 'Pod lupom' dobija sa terena. Koalicija već sada kontinuirano radi na prikupljanju dokaza za navedene indicije radi prijave nadležnim organima - dodala je Bajrić.

Naglasila je da je Izborni zakon BiH jasan i da su ovakve nepravilnosti neprihvatljive jer jednostranački birački odbor može značajno uticati na rezultate izbora zbog čega i postoje jasne zakonske restrikcije.

- Pozivamo sve političke subjekte da poštuju Izborni zakon BiH, da ne pribjegavaju izbornim nepravilnostima i da poštuju izbornu šutnju koja je u toku, a biračke odbore pozivamo da obavljaju svoj posao profesionalno, nepristrasno i u skladu sa zakonskim pravilima i propisanim procedurama - dodala je Bajrić.