Utvrđene izborne nepravilnosti: Ova dva grada su ozačena kao "tradicionalni" centri izborne krađe

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) je 24.12.2025. donijela Odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova.

Sud BiH je odbio žalbe, čime je potvrđena odluka CIK-a. Prema Izbornom zakonu BiH, CIK raspisuje ponovljene izbore, u pravilu, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke o poništavanju izbora.

Izborne nepravilnosti

Analiza podataka sa biračkih mjesta na kojima su izbori poništeni pokazuje više indikatora koji upućuju na ozbiljne nepravilnosti, pri čemu se posebno izdvajaju Doboj i Zvornik kao sredine u kojima su zabilježeni brojni problemi.

1) Razlike u rezultatima nakon ponovnog brojanja

• Ponovno brojanje provedeno je na 110 od 136 biračkih mjesta na kojima su poništeni izbori.

• Na 60 biračkih mjesta utvrđena su odstupanja između rezultata sa biračkih mjesta i rezultata nakon ponovnog brojanja.

• Sporno je najmanje 787 glasova koji su “pogrešno” pripisani ili umanjeni kandidatima.

• Kandidatu Siniši Karanu nezakonito je dodano najmanje 447 glasova, dok je kandidatu Branku Blanuši nezakonito oduzeto najmanje 260 glasova; objedinjeno posmatrano, na tih 60 biračkih mjesta ukradeno je najmanje 707 glasova u korist kandidata Siniše Karana.

2) Abnormalna izlaznost i sumnje na zloupotrebu identiteta

• Natprosječna, dvotrećinska izlaznost zabilježena je na 6 biračkih mjesta, uz ekstremne vrijednosti poput 91,3% i 80,1% na pojedinim biračkim mjestima u Doboju, te 83% u Loparama i 72,5% u Laktašima.

• Abnormalna izlaznost sa statistički značajnim odstupanjima baca sumnju na to da se dešavala zloupotreba identiteta birača tj. glasanje umjesto drugih osoba i dopisivanje glasova na neiskorištene glasačke listiće.

• CIK je ranije saopštio da je na ovim biračkim mjestima 908 osoba glasalo bez validnih identifikacionih dokumenata, a grafološkim vještačenjem utvrđeno je falsifikovanje potpisa birača na 107 biračkih mjesta.

3) Ekstremno visoka podrška jednom kandidatu

• Na 43 od 136 biračkih mjesta jedan kandidat je osvojio više od 75% glasova izašlih birača (u svim slučajevima riječ je o Siniši Karanu).

• Posebno se izdvajaju biračka mjesta sa rezultatima od preko 90%, uključujući i vrijednosti do 97,9% u Zvorniku i 97,4% u Doboju.

• Natprosječan broj glasova za jednog kandidata, posebno u ekstremnim vrijednostima u kombinaciji sa abnormalnom izlaznošću, upućuje na nezakonito dodavanje glasova jednom kandidatu tj. na krađu glasova.

4) Neuobičajeno visok udio nevažećih listića na pojedinim biračkim mjestima

• Iako je ukupan procenat nevažećih listića na ovim izborima bio historijski nizak (1,7%), na pojedinim biračkim mjestima zabilježena su velika odstupanja – npr. u Doboju do 18,7%, a u Zvorniku do 13,9% nevažećih glasačkih listića.

• Ovakvi skokovi mogu upućivati na namjerno poništavanje važećih glasova za političke oponente.