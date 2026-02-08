Uz rijeku Drinu u Višegrad stigle hiljade kubnih metara otpada

Sezonske kiše isprale su ogromne količine smeća s ilegalnih odlagališta u rijeci Drini u istočnoj Bosni i Hercegovini.

Mediji u regionu, podsjetili su na stravične slike na rijeci Drini s kraja 2024. godine, koje bi se mogle vrlo brzo zbog aktuelnog vremenskog stanja ponoviti.

Navodi se da se Politički samit 2019. godine obavezao na zajedničko rješavanje ove ekološke katastrofe, ali ništa se nije promijenilo.

- Ovo je jasan primjer nedostatka političke volje i nedjelovanja svih relevantnih institucija u našoj zemlji, koje se sastaju iz godine u godinu i obećavaju riješiti problem - upozorio je Dejan Furtula iz ekološke organizacije Eko Centar.

- Međutim, kao što vidimo, takvi se slučajevi na rijeci Drini ponavljaju svake godine - kazao je Furtua.

Naglasio je da je ove godine uz rijeku Drinu u Višegrad stiglo između 5000 i 10 000 kubičnih metara raznih vrsta otpada.