Uz rijeku Drinu u Višegrad stigle hiljade kubnih metara otpada

Sezonske kiše isprale su ogromne količine smeća s ilegalnih odlagališta u rijeci Drini u istočnoj Bosni i Hercegovini.
Mediji u regionu, podsjetili su na stravične slike na rijeci Drini s kraja 2024. godine, koje bi se mogle vrlo brzo zbog aktuelnog vremenskog stanja ponoviti.
Navodi se da se Politički samit 2019. godine obavezao na zajedničko rješavanje ove ekološke katastrofe, ali ništa se nije promijenilo.
- Ovo je jasan primjer nedostatka političke volje i nedjelovanja svih relevantnih institucija u našoj zemlji, koje se sastaju iz godine u godinu i obećavaju riješiti problem - upozorio je Dejan Furtula iz ekološke organizacije Eko Centar.
- Međutim, kao što vidimo, takvi se slučajevi na rijeci Drini ponavljaju svake godine - kazao je Furtua.
Naglasio je da je ove godine uz rijeku Drinu u Višegrad stiglo između 5000 i 10 000 kubičnih metara raznih vrsta otpada.
To uključuje plastične boce, komade drveta ili namještaja, zahrđale bačve, kućanske aparate, pa čak i uginule životinje. Furtula upozorava da se među smećem nalazi i medicinski otpad, javlja Euronews.
Situacija je katastrofalna, upozorava Furtula.
- Drina je bogata ribom, ali sada se u nju ispušta mnoštvo različitih toksina - dodao je.
Rijeka je preplavljena smećem s ilegalnih odlagališta otpada u gornjem toku Drine, kao i iz susjedne Srbije i Crne Gore. Nekoliko manjih pritoka iz cijele regije ulijeva se u Drinu. Problem smeća posebno je akutan u zimskim mjesecima.
Ljeti su rijeke popularne među splavarima i ljubiteljima prirode. Problem smeća doseže vrhunac u zimskim mjesecima, kada turbulentne rijeke ispiru ilegalna odlagališta otpada uz svoje obale.
Predstavnici triju zemalja, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, obećali su zajednički riješiti probleme 2019. godine, ali od tada se ništa nije promijenilo.
Furtula kaže da bi se problem onečišćenja rijeke mogao riješiti na različite načine, poput mapiranja ilegalnih odlagališta otpada i postavljanja kamera u nekoliko općina.
Međutim, smeće završava na lokalnom odlagalištu otpada, gdje polako gori i ispušta otrovne čestice u atmosferu, u onome što je Furtula opisao kao "začarani krug" onečišćenja u svom gradu.