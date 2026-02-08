Sraman čin kod Travnika: Ukradene vreće peleta namijenjene za grijanje mekteba

U mesdžidu Karahodže/Zukići kod Travnika dogodila se krađa koja je izazvala ogorčenje među mještanima i vjernicima ovog džemata. Prema informacijama iz džematskog odbora, iz skladišta mesdžida otuđeno je između 20 i 25 vreća peleta.

Kako su naveli iako materijalna šteta nije procijenjena kao velika, iz džemata naglašavaju da je značaj ukradenog energenta mnogo veći jer je bio namijenjen za grijanje mektebske učionice i prostora u kojem će se obavljati namazi tokom predstojećeg mjeseca ramazana.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici i inspektori koji su obavili uviđaj te je pokrenuta istraga s ciljem pronalaska počinilaca.

Iz džemata su se obratili javnosti porukom u kojoj osuđuju ovaj čin i pozivaju građane na saradnju.

Uputili su apel svima koji imaju bilo kakve informacije o događaju da se jave policiji ili članovima džematskog odbora, naglašavajući važnost očuvanja sigurnosti i dostojanstva zajednice.

- Pozivamo sve koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da se jave policiji ili članovima džematskog odbora. Naš cilj je da sačuvamo sigurnost i dostojanstvo naših džemata. Molimo Allaha dž.š. da nam svima podari pameti, a počinioce izvede na pravi put - poručuju iz džemata.