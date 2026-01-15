U Travniku pao broj sklopljenih brakova za 20,3 posto

Prema podacima Matičnog i Mjesnih ureda Općine Travnik, tijekom 2025. godine evidentirano je 590 rođenih, 620 umrlih te 341 sklopljeni brak.

U poređenju s 2024. godinom, broj rođenih povećan je za 18,2 posto, što predstavlja najznačajniji godišnji rast nataliteta u posljednjih nekoliko godina, ističu iz Općine, navodeći da broj umrlih bilježi blago smanjenje od 0,6 posto, čime je nastavljen trend stabilizacije nakon ranijih oscilacija.

Iako prirodni priraštaj i dalje ostaje negativan, razlika između broja rođenih i umrlih znatno je smanjena, što se ocjenjuje kao pozitivan indikator dugoročnog djelovanja mjera koje Općina Travnik provodi u oblasti obiteljske, socijalne i pronatalitetne politike, napominju iz Općine.

S druge strane, tijekom 2025. godine zabilježen je pad broja sklopljenih brakova od 20,3 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Kako se navodi, Općina Travnik kontinuirano ulaže u jačanje obitelji i unapređenje kvaliteta života građana. Među ključnim mjerama ističe se financijska podrška nezaposlenim porodiljama u iznosu od 1.300 KM, kao i financijska pomoć bračnim parovima u liječenju neplodnosti putem biomedicinski potpomognute oplodnje u iznosu do 2.000 KM. Istovremeno, osigurana je podrška socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, uključujući jednokratne pomoći za liječenje boraca i drugih osjetljivih grupa.

Posebna pažnja, kako kažu, posvećena je unapređenju predškolskog odgoja kroz širenje kapaciteta vrtića i subvencioniranje boravka djece. U tom kontekstu realiziraju se projekti renoviranja vrtića na Kalibunaru, te u Ulici Konatur (zgrada 'Amerikanka'), čime su stvaraju kvalitetniji uvjeti za boravak djece i rad odgojno-obrazovnog osoblja.

U oblasti stambene politike, Općina Travnik je kupila pet stanova namijenjenih subvencioniranju i podršci stambenom zbrinjavanju mladih bračnih parova, s ciljem olakšavanja osamostaljenja i ostanka mladih na području općine.

Paralelno s tim, provode se programi zapošljavanja i jačanja ekonomske sigurnosti kroz lokalne razvojne inicijative i suradnju s organizacijama civilnog društva, što predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za dugoročni demografski oporavak.

Iz Općine dalje navode kako ovi pokazatelji potvrđuju da se Travnik nalazi u procesu demografske tranzicije, uz prisutne izazove, ali i jasne naznake pozitivnih pomaka.

- Općina Travnik će i u narednom periodu nastaviti s provođenjem integriranih i dugoročnih politika usmjerenih na podršku obitelji, zapošljavanje, stambenu sigurnost i održivi društveni razvoj, s ciljem stvaranja boljih uvjeta života za sve generacije - kaže se u priopćenju.