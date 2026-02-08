Video / Ko danima provocira Ambasadu SAD u Sarajevu

Iako nije poznato ko je autor grafita “Živio otpor naroda Venecuele" i "Dole imperijalizmu SAD-a", poznato je ko je krivac što se grafiti neprimjernog sadržaja već danima ne uklanjaju, a to je nesposobna vlast Trojke, odnosno vlada Nihada Uka (Naša stranka).

Ovi grafiti nalaze se tačno ispred sjedišta Američke ambasade u Sarajevu i tu danima stoje. Grafiti su ispisani na zaštitnoj ogradi gradilišta muzeja Ars Aevi. Geografski, gradilište pripada Općini Novo Sarajevo na čijem čelu je Benjamina Karić (SDP). Jedan od investitora je Kanton Sarajevo, odnosno Ukova Vlada.

Koordinator projekta je Grad Sarajevo, a gradonačelnik je Samir Avdić (NiP).

Ovo je neviđena podvala Sarajlijama, a oni i nisu baš nesretni zboga hapšenja narko bosa Nikolasa Madura.

Postavlja se i pitanje zašto inspekcije ne rade svoj posao, zašto ne nalože izvođaču radova da ukloni grafite. Umjesto toga, bave se demagogijom i internet upravljanjem čistoće grada.

Sigurno je da se natpisima šalje loša poruka i falsificira političko raspoloženje Sarajeva, koje je većinski uz Sjedinjene Američke Države.