Fekalije u rijekama: Sistem prečišćavanja pred kolapsom

Evropska komisija odobrila je novi paket pomoći zapadnom Balkanu iz Plana rasta u vrijednosti od 171 milion eura, od čega će dio biti namijenjen infrastrukturnim projektima u BiH. Tako su odobreni grantovi za tehničku pomoć za rehabilitaciju hidroelektrane u Jajcu u iznosu od 750.000 eura i rekonstrukciju i proširenje sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Tešnju od 350.000 eura. Kladuša i Lukavac Odobren je i grant od 16 miliona eura za podršku projektima vodosnabdijevanja i prečišćavanja otpadnih voda u Lukavcu i Velikoj Kladuši. Ove dvije općine su zajednički podnijele aplikaciju za odobrenje sredstava, čijom će realizacijom Lukavac riješiti pitanje vodosnabdijevanja, a Velika Kladuša projekt kanalizacije i regulacije korita rijeke Kladušnice i izgradnju sekundarne mreže urbanog dijela grada, za što se i dodatno zadužila u iznosu od 8,6 miliona eura kod Evropske banke za obnovu i razvoj.

Nažalost, brojni gradovi u BiH nemaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako se velike količine kanalizacije i otpadnih voda direktno ispuštaju u vodotoke bez tretmana. Da su rijeke u BiH itekako zagađene fekalnim otpadnim vodama, ali i da vrlo malo gradova ima postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda potvrđuje nam Anes Podić, predstavnik udruženja „Eko akcija“. Štaviše, kako navodi, prečistači otpadnih voda u gradovima u kojima postoje jedva da rade. Primjer za to je, govori, Bihać, u kojem je postrojenje s radom počelo prije 10-tak godina, ali prema informacijama s kojima raspolažu u ovom Udruženju, ono radi sa svega 10 posto kapaciteta.

