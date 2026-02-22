Podić: Samo u BiH ima da čovjek-sistem zadnjih 15 godina čestita mladima što su ustali protiv sistema

Aktivista i predsjednik Udruženja "Eko akcija" Anes Podić prokomentirao je bizarne izjave predsjednika NiP-a i ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića da kao čovjek koji je dio sistema 15 godina podržava mlade koji su ustali protiv sistema.

- Mladi su ustali protiv sistema koji razara BiH i ja im na tome aplaudiram - rekao je Konaković u Banjoj Luci, nakon što je više od sedmice šutio o tragediji kada je mladića Erdoana Morankića usmrtilo vozilo javnog prijevoza u Sarajevu.

Podsjećamo, Konaković je pokušao tada napraviti pritisak na pravosuđe, nazivajući istragu traljavom, a Tužilaštvo KS "poluprivatiziranim i polupolitičkim", vjerovatno zato što sva odgovornost nije svaljena na vozača tramvaja Adnana Kasapovića.

- Samo u BiH: Čovjek-sistem zadnjih 15 godina čestita mladima što su ustali protiv sistema. Jednom Che, uvijek Che - poručio je Podić o ovim bizarnim izjavama Konakovića.