Napeto u Laktašima: Privrednik napao posmatrača

Na biračkom mjestu Kriškovci kod Laktaša prijavljeno je više nepravilnosti u izbornom procesu, među kojima se posebno izdvaja fizički napad na jednog od posmatrača, kao i informacije da se na tom biračkom mjestu glas navodno plaća i do 100 KM.

Prema dostupnim informacijama, do fizičkog obračuna došlo je kada je lokalni privrednik ušao na biračko mjesto i fizički nasrnuo na jednog od posmatrača.

Kako prenosi BN TV, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) brzo je reagovalo, te je privrednik koji je fizički napao posmatrača uhapšen. Na navedeno biračko mjesto upućena je dodatna policijska patrola radi osiguranja reda i mira.

U Laktašima je na biračkom mjestu Bakinci zabilježen i slučaj navodne kupovine glasova za iznos od 100 KM. Prema navodima Gospane Knežević iz Bakinaca, glasovi se kupuju još od samog otvaranja biračkog mjesta. Ona je, kako je ispričala, od članova izborne komisije zatražila isplatu 100 KM, tvrdeći da je "njena komšinica za svoj glas dobila isti iznos".

- Ja dođem tako i glasam i u međuvremenu sjedi jedna gospođa, tamo je ona na čelu. Ja priđem i pitam gdje je mojih 100 maraka. Mojih 100 maraka treba da dobijem, ja dobro znam da je jedna moja komšinica - izjavila je Knežević za BN TV.