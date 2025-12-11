Grafološka vještačenja bit će završena u subotu, ima li dovoljno argumenata za ponavljanje izbora u pojedinim općinama u RS?!

Nakon prijevremenih izbora za predsjednika RS Centralna izborna komisija BIH ima pune ruke posla da obradi i ispita brojne primjedbe na regularnost izbornog procesa. Nakon velikog broja prigovora političkih subjekata, te izvještaja nakon kontrolnog brojanja glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima, naloženo je i grafološko ispitivanje potpisa na velikom broju biračkih mjesta. Kako saznaje “Avaz”, grafološka vještačenja, čije rezultate iz opozicionih stranaka u RS očekuju kao ključni argument za donošenje odluke o ponavljanju izbora u nekoliko općina, trebala bi biti završena u subotu. O značaju ovog nalaza jučer je za “Avaz” govorio potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković.

- Dobio sam informaciju prije nekoliko dana da su grafološke analize pokazale 500, a onda još 200 nepravilnosti koje se odnose na neadekvatne potpise, odnosno krađu identiteta, a to je najteži oblik krađe izbornog procesa. Nakon tog izvještaja vještaka siguran sam da će stepen malverzacija biti jako veliki, uz sve ono što smo već iznosili. Riječ je o velikoj izbornoj krađi – kazao je Nešković, naglašavajući da nakon toga neće biti dileme da će izbori biti poništeni i ponovljeni u Doboju, Zvorniku, te Laktašima i Bratuncu. Od zatvaranja biračkih mjesta i prvih rezultata s terena, opozicione partije u RS navode da je njihov kandidat Branko Blanuša pobjednik izbora, a prije nekoliko dana iz SDS-a je saopćeno da je na pojedinim biračkim mjestima više od 10 posto glasova kompromitirano, te da se procjenjuje da Blanuša ima više od 10.000 glasova prednosti u odnosu na Sinišu Karana (SNSD).