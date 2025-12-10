Želimir Nešković za "Avaz": Blanuša je pobijedio, to će pokazati ponavljanje izbora

Dodao je da je najvažnije da se rade grafološke analize, a da prema informacijama do kojih je došao to se radi već pet dana i da će izvještaj vještaka grafološke struke biti gotov do kraja sedmice, a vjerovatno u četvrtak.

- Na 51 biračkom mjestu će se izvršiti pregled, prekontrolisati glasački listići i ponovo prebrojati. Kada govorimo o Zvorniku i Doboju, riječ je o biračkim mjestima gdje su zabilježene malverzacije i visok procent izlaznosti stanovništva, što je potpuno suprotnom onom što je bio prosjek. Imamo veliki upitnik nad glavom – rekao je Nešković.

Najveći broj biračkih mjesta je u Zvorniku, Doboju i Laktašima te je riječ o po jednom biračkom mjestu u Loparama i Ugljeviku. Mahom je riječ o biračkim mjestima gdje je SNSD imao nevjerovatnu podršku ili gdje je izlaznost na izborima bila veoma visoka, za razliku od ostatka RS.

Potpredsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković za „Dnevni avaz“ govorio je o odluci Centralne izborne komisije BiH da se ponovi brojanje glasova za predsjednika RS na 51 biračkom mjestu.

- Dobio sam informaciju prije nekoliko dana da su grafološke analize pokazale 500, a onda još 200 nepravilnosti koje se odnose na neadekvatne potpise, odnosno krađu identiteta, a to je najteži oblik krađe izbornog procesa. Nakon tog izvještaja vještaka siguran sam da će stepen malverzacija biti jako veliki, uz sve ono što smo već iznosili i da je riječ o velikoj izbornoj krađi – kazao je.

Ističe da nakon toga nema dileme da će izbori biti poništeni i ponovljeni u Doboju, Zvorniku, a vjeruje i u Laktašima i Bratuncu.

1.000 glasova

- U međuvremenu su se pojavili podaci o krađi više od 1.000 glasova u Prijedoru. Te analize će biti predočene uskoro, a kada budemo u situaciji da podnosimo žalbe i zahtjeva prema CIK-u BiH, nakon prigovora koje smo priložili, potegnut će se i to pitanje. I u Višegradu je zabilježen određen broj nepravilnosti – rekao je Nešković za „Avaz“.

Poručuje da je jasno da je Branko Blanuša ostvario pobjedu na izborima i da će to biti potvrđeno nakon ponavljanja izbora u lokalnim zajednicama u kojima su se desile nepravilnosti.

Rok od mjesec dana

Na pitanje da li je teret za CIK to što se rezultati moraju proglasiti u roku od mjesec dana, on kaže da Pravilnik CIK-a dozvoljava da se to produži za još 15 dana, što se moglo čuti i od Irene Hadžiabdić.

- Nije isključena ni ta mogućnost da se rezultati objave najkasnije do 7. januara, upravo zbog velikog broja nepravilnosti – istakao je.

Članovi CIK-a BiH su rekli da je riječ o sumnjivim stvarima i da se traži istraga Tužilaštva BiH