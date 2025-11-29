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PRIJEVREMENI IZBORI U RS

Šef Izbornog štaba SDS-a Želimir Nešković za “Avaz”: Spremni zahtjevi za poništavanje izbora u Bratuncu, Doboju, Zvorniku i Laktašima

U toku izbornog dana naši posmatrači su uložili niz primjedbi na ponašanje određenih članova biračkih odbora, rekao je

Želimir Nešković. FENA

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

29.11.2025

Na prijevremenim izborima za predsjednika RS glasali su i pokojnici, i na tim biračkim mjestima izlaznost je bila veća od 90 posto, kazali su jučer na konferenciji za novinare SDS-a, na kojoj su naveli primjere krađe glasova u Doboju, Zvorniku, Laktašima i Bratuncu. Članica Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević kazala je da su u SNSD-u čekali da vide rezultat brojanja glasova, pa su onda pokrali glasove u korist Siniše Karana. Ona je najavila da će SDS, pored ostalog, od CIK-a tražiti otvaranje vreća, grafološko vještačenje i ponovno brojanje glasova sa spornih biračkih mjesta.

Šef izbornog štaba i član Predsjedništva SDS-a Želimir Nešković izjavio je za “Avaz” da će rokovi za prigovore i žalbe biti striktno poštovani.

- U toku izbornog dana naši posmatrači su uložili niz primjedbi na ponašanje određenih članova biračkih odbora. Postoje zahtjevi za ponovnim brojanjem glasova na nekim biračkim mjestima i zahtjevi za poništavanje izbora u kompletnim lokalnim zajednicama Bratunac, Doboj, Zvornik i Laktaši. Oni su pripremljeni i bit će predati u skladu s pravilima CIK-a BIH – kazao nam je Nešković.

# LAKTAŠI
# DOBOJ
# SDS
# BRATUNAC
# ZVORNIK
# ŽELIMIR NEŠKOVIĆ
# IZBORI 2025
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