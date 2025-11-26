Nešković za "Avaz": Dodik podgrijavanjem tenzija skreće pažnju s toga da su Bošnjaci glasali i za Karana

Član Predsjedništva SDS-a i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković kazao je za "Dnevni avaz" da su dio prijava vezano za izborne nepravilnosti predali Centralnoj izbornoj komisiji BiH već u ponedjeljak, dok će preostale također uskoro predati, sve u skladu s rokovima. - Prigovore smo dali dan poslije izbora, riječ je o prigovorima posmatrača s biračkih mjesta, ali imaju rokovi za sve druge žalbe za poništavanje izbora u određenim lokalnim zajednicama, na određenim biračkim mjestima. Sutra ćemo u 12 sati održati konferenciju za medije u prostorijama SDS-a u Banjoj Luci i sutra ćemo dosta toga objelodaniti - rekao je Nešković za "Avaz".

Naveo je da traže ponavljanje izbora gdje je neko na biračkom mjestu zloupotrijebio izbornu volju nekog čovjeka ili većeg broja ljudi, koji uopšte nisu prisustvovali biračkom mjestu, a neko je to uradio za njih. Istakao je da sigurno ima još slučajeva kao što je onaj u Laktašima, gdje smo imali eklatantan primjer da je neko glasao umjesto žene, a da je ona došla na biračko mjesto i onemogućena u glasanju, samo što mnogi ni ne znaju da je neko glasao umjesto njih.

- Svima u RS i BiH je jasno da su izvršene ogromne krađe u izbornom procesu na prijevremenim izborima za predsjednika RS. Želim da vjerujem da živim u zemlji 21. vijeku i da će se poduzeti određeni koraci da se to ne ponovi, a ne da je svima jasno da je svima jasno da je izvršena brutalna krađa, naročito u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, što ne znači da se nije desila u drugim lokalnim zajednicama gdje je SNSD vlast, ali ovdje je to toliko evidentno. Na ovako maloj izlaznosti, imate slučajeve u Doboju da imate nenormalno visoku izlaznost i mnogo veći broj glasova za Karana nego što je to bio za Dodika 2022. godine. To uopšte nije normalno i realno - rekao je Nešković za "Avaz".

Pitali smo Neškovića i da prokomentariše sramne izjave Dodika da su "muslimani" s 20.000 glasova za Blanušu napravili izbore neizvjesnim.

- Najprije, izbor svakog građanina je potpuno demokratičan i legalan i svako ima pravo da glasa za onoga za koga želi da glasa. S druge strane, odvajati te ljude na ovaj način mislim da nije uredu, to je podgrijavanje međunacionalnih tenzija, ali i skretanje pažnje da su ljudi bošnjačke nacionalnosti u velikoj mjeri glasali za SNSD-ovog Karana u Zvorničkoj regiji, Podrinju generalno, u Doboju, čak i rodnom mjestu Hurtića zbog bliske saradnje Hurtićeve stranke i Dodikove, zbog bliske saradnje Sevlida Hurtića s Obrenom Petrovićem, ali i drugim sredinama gdje SNSD vlada. To je skretanje pažnje s činjenica koje su neumoljive, ali dijeliti ljude na taj način... Što ne znači da u Janji gospodin Blanuša nije dobio podršku, nema jedne vjere koja usmjerava ljude koji glasaju u RS da glasaju za jednu ili drugu stranu - istakao je Nešković za "Avaz".