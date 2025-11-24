Amir Hurtić za "Avaz": Bošnjacima je bilo svejedno ko će pobijediti, nemamo dobra iskustva ni sa SDS-om

Amir Hurtić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske kaže da su preliminarni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika u tom bh.entitetu, možda, i iznenađujući.
PRIJEVREMENI IZBORI
Osvrćući se na ispodprosječnu izlaznost na mjestima gdje većinski žive Bošnjaci, Hurtić navodi da su bošnjački glasači bili prilično pasivni
Amir Hurtić. Dejan Rakita / Pixsell
Amir Hurtić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske kaže da su preliminarni rezultati prijevremenih izbora za predsjednika u tom bh.entitetu, možda, i iznenađujući.
- Imali smo dojam da opozicija neće uspjeti napraviti tako dobar rezultat. Vjerovatno je i narod time poslao poruku da je dosta i pozicije i da će ubrzo doći do nekih promjena - govori Hurtić za "Avaz".
Osvrćući se na ispodprosječnu izlaznost na mjestima gdje većinski žive Bošnjaci, Hurtić navodi da su bošnjački glasači bili prilično pasivni.
TOTALNA NEZAINTERESIRANOST
TOTALNA NEZAINTERESIRANOST
- Konkretno, na području Doboja, na biračkim mjestima gdje su Bošnjaci većina izlaznost je bila između 15 i 16 posto. Također, kada je u pitanju moje mjesto, Grapska, izlaznost je bila do 15 posto. Svi mi koji živimo u ovom entitetu koji smo prošli i doživjeli svega i svačega, nama je gotovo bilo svejedno. Jer, nemamo dobra iskustva sa SDS-om 90-tih godina, a nažalost, nakon toliko godina, ovi nas pljuju i vrijeđaju - ističe Hurtić za "Avaz".
Ukazuje i na to da je opozicija iznenađena rezultatom, odnosno, brojem glasova koje je dobio Branko Blanuša, kao kandidat SDS-a.
- Možda je to dobar znak da će se i u ovom entitetu mijenjati neke stvari i da će možda doći do neke umjerenije i normalnije politike, što bi nam, naravno, bilo drago. Možda je to znak da bi se 2026.godine mogle dešavati drugačije stvari i da bi SNSD mogao otići u političku penziju - iznosi Hurtić za "Avaz".
POLICAJAC, ZLATAR I SARADNICI
PROSLAVA