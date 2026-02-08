Kovačević: Karan ima duplo više glasova u odnosu na novembar, evidentno je da je opozicija pokrala prošle izbore

- To pokazaju da su građani vidjeli koaliciju Šmita, Sarajeva i opozicije. Probudio se inat i ljubav građana prema RS - naveo je Kovačević.

Kandidat SNSD-a Siniša Karan je osvojio na ponovljenim izborima na 136 biračkih mjesta duplo više glasova u odnosu na 23. novembar, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

- Najznačajnije lokalne zajednice, da obavijestimo o aktuelnim trendovima. Laktaši: Siniša Karan 2.169, Blanuša 900, Doboj: Karan 4.200, Blanuša 800. Zvorniku Karan vodi sa 2.030 glasova, a Blanuša ima za sada 690. U Bratuncu je takođe velika razlika, Karan ima 1.220 glasova, a Blanuša 460 – rekao je Kovačević.

Naveo je da to jasno pokazuje da je Siniša Karan ovaj put pobijedio još ubjedljivije.

- Ili, što bi se reklo, samo nas čačkajte pa ćete vidjeti kakav je odgovor naroda. U Milićima je razlika u korist Karana sada 161 glas i ona je udvostručena. Šargovac 2 Blanuša je ranije osvojio 87 glasova, a Karan 60 i tada je Karan izgubio. Sada je Karan dobio 128 glasova, a Blanuša 59, dakle duplo više glasova je osvojio sada u odnosu na Blanušu i jasno se vidi jedan trend, te da su građani itekako prepoznali ovaj kratki cirkus i koaliciju Sarajeva, Šmita i opozicije - rekao je Kovačević.

Naveo je da je definitivno 23. novembra bilo krađe i da su glasove krali ljudi iz opozicije.

- Jer se sada pokazuje da kandidat SNSD-a osvaja više glasova - jasan je Kovačević.