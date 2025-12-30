Kovačević: "Od sarajevskog Suda BiH se mogu očekivati samo odluke koje su nepravedne i antisrpske"

- Od sarajevskog Suda BiH se mogu očekivati samo odluke koje su nepravedne i antisrpske, i ova je takva - istakao je.

Delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i portparol stranke Radovan Kovačević komentarisao je odluku Suda BiH da odbije žalbu SNSD-a na odluku o ponavljanju izbora na 136 biračkih mjesta u Republici Srpskoj.

Kovačević je naveo da je stranka od početka planirala podnijeti žalbu, ali da ne očekuju pozitivan ishod.

- CIK, Sud BiH, Kristijan Šmit, opozicija Republike Srpske – svi su dio istog tima koji radi na rušenju narodne volje u Republici Srpskoj - dodao je, naglašavajući da se ovo potvrđuje iz događaja u događaj.

On je upitao kako je moguće očekivati da Sud BiH, koji je po nalogu Kristijana Šmita vodio nelegalan i neustavan proces protiv lidera SNSD-a Milorada Dodika, oduzeo mandat predsjednika Republike i izazvao ponovne izbore, sada bude pravedan i prizna pobjedu Dodikovog kandidata.

- Naša jedina očekivanja su usmjerena prema narodu Republike Srpske. To je jedino mjesto gdje znamo da smo sigurni i gdje će narod Republike Srpske, i ovog puta, upravo protiv Šmita, Suda i Tužilaštva BiH, antisrpskih i protiv opozicije iz Republike Srpske, izabrati Republiku Srpsku i podržati Sinišu Karana. To će biti najveća pobjeda - zaključio je Kovačević.