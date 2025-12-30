Sud BiH odbio žalbu SNSD-a: Ponavljaju se izbori na 136 mjesta

Sud Bosne i Hercegovine odbio je žalbu SNSD-a, čime je potvrđena odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

Na 136 biračkih mjesta u Republici Srpskoj bit će ponovljeni izbori za predsjednika, prenosi Istraga.

Podsjetimo, CIK je ranije donio odluku o poništavanju prijevremenih izbora za predsjednika RS u 17 izbornih jedinica, na ukupno 136 biračkih mjesta, zbog utvrđenih nepravilnosti.

Branko Blanuša, kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) za predsjednika RS, prema rezultatima koji ne uključuju glasove sa poništenih biračkih mjesta, vodi sa prednošću od 6.000 glasova u odnosu na kandidata SNSD-a Sinišu Karana.

Izbori na ovim mjestima poništeni su jer je utvrđeno da je glasano bez važećih ličnih dokumenata, a utvrđene su i nepravilnosti prilikom brojenja glasova.