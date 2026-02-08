SNSD proglasio pobjedu Siniše Karana na izborima

Kandidat SNSD-a Siniša Karan novi je predsjednik Republike Srpske, saopćili su predstavnici ove stranke nakon što su prebrojani glasovi sa većine od 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica, na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika RS.

Prema objavljenim podacima, Karan je osvojio više glasova od kandidata SDS-a Branka Blanuše, čime je poništena Blanušina ranija prednost od oko 6.000 glasova, ostvarena prije ponavljanja izbora na spornim biračkim mjestima.

Već tridesetak minuta nakon zatvaranja birališta, lokalni izborni štabovi SNSD-a proglasili su Karanovu pobjedu u više izbornih jedinica. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević također je izjavio da je Karan u uvjerljivoj prednosti, a predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je objavio da je čestitao Karanu na pobjedi.

Institucije i organizacije koje su pratile izborni proces saopćile su da je tokom izbornog dana zabilježen veliki broj nepravilnosti, a prijavljeni su i pojedini incidenti.

Prijevremeni izbori održani su nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika RS, na osnovu pravosnažne osuđujuće presude Suda Bosne i Hercegovine, kojom mu je zabranjeno obavljanje izvršnih funkcija u periodu od šest godina.

Pobjednički govor Milorada Dodika i Siniše Karana bit će održan u 20:45 sati, najavio je Radovan Kovačević.