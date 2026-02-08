Nešković: SNSD je na ponovljenim izborima brutalno kupovao glasove

Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković izjavio je da je na svih 136 biračkih mjesta u Republici Srpskoj, tokom ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, zabilježena, kako tvrdi, brutalna kupovina glasova od strane SNSD-a.

Nešković je za Euronews BiH rekao da je upravo takva praksa, prema njegovim riječima, presudno uticala na aktuelne izborne rezultate.

- Najveći utisak za mene s današnjeg izbornog dana, na svim ponovljenim biračkim mjestima u Republici Srpskoj, jeste da se desila brutalna kupovina glasova od strane SNSD-a - rekao je Nešković, dodajući:

- Sve ono što je SNSD učinio krađom 23. novembra prošle godine na predsjedničkim izborima, ovaj put je kompenzovano kupovinom glasova, i to brutalnom kupovinom glasova.

On je naveo da je povećana izlaznost birača primjetna u lokalnim zajednicama poput Doboja, Laktaša, ali i Zvornika.

- Na 53 biračka mjesta na kojima su izbori ponavljani u Zvorniku, razlika u broju glasova smanjena je za oko 500 u odnosu na prethodne izbore. SDS je obezbijedio prisustvo posmatrača iz više odbora, čime smo zaustavili krađu, ali me zanima šta bi se desilo da to nismo uradili - rekao je Nešković.

Obezbijeđena sredstva

Prema njegovim riječima, početkom januara Vlada Republike Srpske obezbijedila je sredstva za pomoć lokalnim zajednicama u kojima su održani ponovljeni izbori, uključujući Zvornik, Laktaše, Bratunac i Doboj.

- Zvorniku je uplaćeno 13 miliona maraka i sigurno nije slučajno da se to desilo. Zahvaljujući tom novcu, građani su brutalno kupovani. Funkcioneri i aktivisti SNSD-a više puta su viđeni kako iz automobila iznose novac i dijele ga biračima, čak i starijim osobama i penzionerima - kazao je Nešković za Euronews BiH.

Kako je naveo, riječ je o krivičnom djelu koje, prema njegovim riječima, u potpunosti narušava izborni proces u Republici Srpskoj.

Daljni koraci

Na pitanje da li će SDS uložiti žalbu na izborni proces, Nešković je rekao da stranka trenutno provodi detaljnu analizu glasova, nakon čega će biti donesena odluka o daljim koracima.

- Ovakvi uslovi pod kojima se sprovode izbori u Republici Srpskoj, pa i u oktobru ove godine, ne omogućavaju fer političku borbu niti slobodno izražavanje volje građana. Ovako masovna kupovina glasova, siguran sam, nije viđena nigdje u Evropi. Ovo pitanje prevazilazi granice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i važno je da ga sagleda i međunarodna zajednica - zaključio je Nešković.