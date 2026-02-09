Roditelji upozoravaju na ozbiljne nepravilnosti prilikom upisa djece u vrtić: Za koga je sistem otvoren ranije?

Proces je netransparentan i možemo se pitati da li je neko od roditelja znao da će se sistem ranije otvoriti i tako stekao prednost nad ostalima

Ministrica Naida Hota-Muminović. Anadolija

M. P.

9.2.2026

Redakciji "Avaza" javili su se nezadovoljni roditelji koji upozoravaju na ozbiljne nepravilnosti i sistemske manjkavosti procesa upisa djece u vrtiće putem EMIS sistema u Kantonu Sarajevo.

- Na web stranici je zvanično objavljeno da će faza izbora vrtića početi 05.02.2026. godine u 10:00 sati, no počela je ranije, oko 08:00 sati. Također, faza reizbora vrtića je trebala početi 08.02.2026. godine u 10:00 sati, no počela je iza ponoći - napisali su.

Roditelji ističu da je ovo problematično jer je brzina prilikom istog broja bodova ključna.

- Apsolutno je pogrešno sistem otvarati ranije jer se oslanjamo na informacije koje su zvanično dostupne. Samim tim, proces je netransparentan i možemo se pitati da li je neko od roditelja znao da će se sistem ranije otvoriti i tako stekao prednost nad ostalima. Pored toga, naknadno je mijenjan broj slobodnih mjesta u pojedinim vrtićima bez jasnog obrazloženja, a neki vrtići su prvo bili dostupni u sistemu, a potom su nestali - upozoravaju roditelji.

Dalje, podsjećaju kako je izostao januarski rok i kako će izostati i martovski, a objedinjeni su u februarski rok za djecu koja trebaju krenuti već u martu.

- Sljedeći rok je tek u maju za upis u septembru, čime se u potpunosti zanemaruju porodice čija djeca trebaju krenuti u vrtić između aprila i avgusta, posebno majke koje se u tom periodu vraćaju na posao nakon porodiljnog odsustva - kazali su.

Prema ovom principu dolazi do direktne sistemske nejednakosti prema djeci rođenoj u različitim periodima godine, gdje su značajno privilegovana djeca rođena u jesen zbog oslobađanja mjesta usljed polaska starije djece u školu.

U mailu koji je stigao redakciji "Avaza" roditelji navode na iz Ministarstva obrazovanja KS na e-mailove ne odgovaraju, te da se ne javljaju na telefon, a nisu izdali ni zvanično saopćenje.

