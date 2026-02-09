Roditelji upozoravaju na ozbiljne nepravilnosti prilikom upisa djece u vrtić: Za koga je sistem otvoren ranije?

Redakciji "Avaza" javili su se nezadovoljni roditelji koji upozoravaju na ozbiljne nepravilnosti i sistemske manjkavosti procesa upisa djece u vrtiće putem EMIS sistema u Kantonu Sarajevo.

- Na web stranici je zvanično objavljeno da će faza izbora vrtića početi 05.02.2026. godine u 10:00 sati, no počela je ranije, oko 08:00 sati. Također, faza reizbora vrtića je trebala početi 08.02.2026. godine u 10:00 sati, no počela je iza ponoći - napisali su.

Roditelji ističu da je ovo problematično jer je brzina prilikom istog broja bodova ključna.

- Apsolutno je pogrešno sistem otvarati ranije jer se oslanjamo na informacije koje su zvanično dostupne. Samim tim, proces je netransparentan i možemo se pitati da li je neko od roditelja znao da će se sistem ranije otvoriti i tako stekao prednost nad ostalima. Pored toga, naknadno je mijenjan broj slobodnih mjesta u pojedinim vrtićima bez jasnog obrazloženja, a neki vrtići su prvo bili dostupni u sistemu, a potom su nestali - upozoravaju roditelji.