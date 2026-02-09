Tužilaštvo u Milanu ispitalo Italijana osumnjičenog za učešće u "Sarajevo safariju": "U Bosni sam bio zbog posla, a ne lova"

Tužilaštvo u Milanu ispitalo je osamdesetogodišnjeg Italijana osumnjičenog za učešće u kontroverznom "Sarajevo safariju", a muškarac je negirao bilo kakvu krivicu.

- Nije tačno, ništa od toga nije tačno - rekao je, prema izvještajima, bivši vozač kamiona tužiocima u lombardskoj prijestolnici.

Njegov advokat Giovanni Menegon izjavio je novinarima da je klijent odgovorio na pitanja tužilaca i policije te "ponovo potvrdio svoju potpunu nevinost".

U oktobru su italijanski tužioci započeli istragu o onome što su mediji nazvali "vikend snajperistima" ili "ratnim turistima" – uglavnom bogatim zaljubljenicima u oružje i simpatizerima krajnje desnice, koji su navodno okupljani u Trstu i odvođeni na brda oko Sarajeva, gdje su pucali na civile iz zabave.

Tokom skoro četverogodišnje opsade Sarajeva, koja je počela u aprilu 1992. godine, prema službenim podacima, ubijeno je oko 11.541 muškaraca, žena i djece, dok je više od 50.000 osoba ranjeno od strane snaga bosanskih Srba.

Prema izvještajima novina Il Giornale, prošle godine potencijalni snajperisti plaćali su snagama bosanskih Srba do ekvivalenta 100.000 eura dnevno (oko 115.000 dolara) za pucanje na civile ispod sebe.

Hvalio se da je išao u "lov na ljude"

Italijanski mediji opisali su osumnjičenog kao zaljubljenika u lov i osobu nostalgičnu za fašizmom, koja se navodno javno hvalila da je išla u "lov na ljude".

Freelance novinarka Mariana Maiorino, koja je istraživala slučaj, rekla je za AFP da su izjave svjedoka, posebno mještana njegove zajednice, pomogle istražiteljima da prate osumnjičenog.

- Prema svjedočenjima, on bi svojim prijateljima u seoskom baru pričao šta je radio tokom rata na Balkanu. Opisan je kao snajperista, neko ko je uživao odlazeći u Sarajevo da ubija ljude - rekla je Maiorino.

U nedjelju je osumnjičeni za lokalne novine Messaggero Veneto izjavio da je bio u Bosni tokom rata "radi posla, a ne zbog lova". Dodao je da su njegove javne izjave preuveličane i da "nije zabrinut".

Istraga pokrenuta prošle godine

Istraga koja je pokrenuta prošle godine uslijedila je nakon žalbe italijanskog novinara i pisca Ezia Gavanezzija, zasnovane na optužbama iz dokumentarnog filma „Sarajevo Safari“ slovenskog režisera Mirana Zupanića iz 2022. godine.

Gavanezzi je u augustu 2025. kontaktirala bivša gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić, koja je podnijela žalbu u Bosni 2022. godine nakon emitovanja istog dokumentarca.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u petak potvrdilo AFP-u da poseban odjel za ratne zločine istražuje navodne strane snajperiste tokom opsade Sarajeva.

Bosanski tužioci krajem prošle godine tražili su informacije od svojih italijanskih kolega, a također su kontaktirali i Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične tribunale u Hagu, koji preuzima neke funkcije ranije obavljane od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.