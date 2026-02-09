Košarac: "Konaković je politički Mister Bin"

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Staša Košarac izjavio je da o članstvu Bosne i Hercegovine u NATO-u danas," govore još samo Elmedin Konaković i ostali politički predstavnici Trojke, i to, kako je naveo, "više kao utješnu priču za vlastitu publiku nego kao ozbiljnu i ostvarivu političku opciju."

Košarac je rekao da je sve ostalo ili tišina ili svjesno ignorisanje činjenica.

Dodao je da "Program reformi", koji je Vijeće ministara usvojilo danas, ne predstavlja nikakav iskorak niti "historijski trenutak", kako to, prema njegovim riječima, pokušavaju predstaviti sarajevski politički marketinški krugovi.

- Riječ je o još jednom u nizu gotovo identičnih dokumenata, nakon onih iz 2023. i 2024. godine. Njegov sadržaj je svima poznat: saradnja s NATO-om, ali bez bilo kakvog prejudiciranja članstva. To je jasno napisano, jasno usvojeno i jasno ponovljeno, i danas i ranije - rekao je Košarac za Srnu.

Članstvo u NATO-u

Kako je istakao, zanimljivo je da o članstvu Bosne i Hercegovine u NATO-u više ne govore ni sami zvaničnici Alijanse.

- Oni vrlo precizno biraju riječi, poštuju unutrašnje odnose u BiH i vrlo dobro znaju da konsenzus o tom pitanju ne postoji. Ali zato o NATO članstvu uporno govore 'trojkaši', jer im je to zgodna politička tema kojom pokušavaju prikriti vlastiti nedostatak rezultata.

Stav RS-a

Košarac je naglasio da je stav Republike Srpske, kao i njenih političkih predstavnika, jasan, dosljedan i nepromijenjen.

- Saradnja s NATO-om nije sporna, ona postoji i postojat će, ali bez prejudiciranja članstva. Sve drugo su fraze sarajevske sećije, prazne parole i pokušaji da se politička želja predstavi kao realnost - poručio je.

Dodao je da je realnost, kako je naveo, tvrdoglava činjenica koja pokazuje da je Bosna i Hercegovina danas od NATO članstva udaljena onoliko koliko je Elmedin Konaković blizu izborne pobjede.

- Jasno je to i Konakoviću, političkom Mister Binu, koji uzaludno pokušava uvjeriti sve manje biračko tijelo u vlastite zablude - zaključio je Košarac.