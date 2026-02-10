Napravili grešku: Poništeni rezultati konkursa za upis u vrtiće

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS poništilo je rezultate konkursa za upis u vrtiće, a tim povodom uputili su i saopćenje za javnost.

Između ostalog, iz Ministarstva su naveli kako je tačno da je EMIS sistem za upis djece u vrtiće bio aktiviran ranije u odnosu na termin koji je prethodno utvrđen i komuniciran roditeljima i javnosti. Faza izbora predškolske ustanove 5. februara 2026. godine umjesto u 10:00 započela je u 08:00.

- Ministarstvo naglašava da je riječ o nenamjernoj ljudskoj pogrešci nastaloj u tehničkom centru koji održava EMIS sistem te da u ovom slučaju nema govora o ozbiljnim nepravilnostima, zloupotrebama niti sistemskim manjkavostima u procesu upisa djece u vrtiće. Proces upisa djece u predškolske ustanove digitaliziran je kako bi se osigurala potpuna transparentnost, jednak i zakonit pristup za svu djecu, kao i jasni i mjerljivi kriteriji bodovanja. U odnosu na ranije prakse, koje su uključivale komisijsko odlučivanje bez jasno definiranih kriterija i ograničene mogućnosti žalbe, novi sistem predstavlja značajan iskorak ka pravednijem i odgovornijem procesu - saopćeno je.

Kako bi se u potpunosti zaštitio princip jednakosti i povjerenje roditelja u sistem, ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović donijela je odluku o poništenju rezultata konkursa, tj. sljedećih faza konkursa.

- Faza izbora predškolske ustanove, faza reizbora predškolske ustanove, preliminarna rang lista, faza slanja prigovora, faza razmatranja prigovora i generisanje konačke rang liste. Naglašavamo da roditelji neće morati ponovo prolaziti kroz fazu registracije i fazu verifikacije dokumentacije. Ministarstvo će o svim navedenim fazama obavijestiti javnost putem web stranice u najkraćem roku uz jasno i pravovremeno informiranje javnosti - pojasnili su.

Ministrica Hota-Muminović će također inicirati provjeru kako unutar tehničke podrške, tako i unutar Ministarstva, s ciljem utvrđivanja okolnosti nastale greške i sprečavanja njenog ponavljanja u budućnosti.